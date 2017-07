USA on sihikule võtnud illegaalidest eurooplased

Chicago Poola ja Iiri kogukondade esindajate teatel on immigratsiooni ja kodakondsusega seotud ametnike järelpärimised märkimisväärselt sagenenud ja kogukondade liikmed otsivad viise, kuidas end väljasaatmise eest kaitsta.

«Inimesed on väga mures ja varjavad end,» ütles Bostonis elav iirlane Ronnie Millar, kes juhib Iiri Rahvusvahelist Immigratsioonikeskust. Bostoni iirlastele ajas hirmu nahka juhtum John Cunninghamiga, kelle viisa oli 14 aastat tagasi aegunud ja kes läinud nädalal koju saadeti.

Chicago Poola Ameerika Assotsiatsiooni direktori Magdalena Dolase sõnul paluti tema organisatsioonil korraldada loengud, kus seletatakse, mida kogukonna liikmed peavad tegema, kui immigratsiooniametnikud nende ukse taha ilmuvad.

«Inimesed muretsevad oma õiguste pärast,» sõnas Dolas. «See näitab, et olukorrast ollakse teadlikud, aga samas on palju hirmu.»

«Kuulujutt on liikvele läinud, et mingil juhul ei tohi ühtegi kohtumajja minna ja kui keegi kuuleb ootamatut koputust uksel, ei tohi seda avada,» ütles Bostonis baaris töötav 32-aastane Benny Murphy. Ta elas Ühendriikides illegaalina, kuni abiellus kolme aasta eest naisega, kes on USA kodanik.

Ligikaudu 11 miljonist illegaalist Ühendriikides on eurooplasi umbes 440 000. Sel rahandusaastal Ühendriikidest juba välja saadetud eurooplaste arv on ületamas kogu mullust näitajat, selgub USA Immigratsiooni- ja Tolliameti numbritest. Läinud aasta 2. oktoobrist selle aasta 24. juunini saadeti Ühendriikidest välja enam kui 1300 eurooplast. USAst eelmisel aastal välja saadetud eurooplaste koguarv oli aga 1450. Tolliamet ei edastanud AP-le näitajaid kalendriaasta lõikes.