Julian King: peame olema valmis ohtudega võitlema

-Te olete ametis olnud umbkaudu kümme kuud. Millele olete selle aja jooksul põhiliselt keskendunud ja mis on plaanis lähitulevikus?

Eesti eesistumine toimub väga olulisel ajal, sest viimase kuu aja jooksul oli meil Euroopas viis terrorirünnakut. Sama aja jooksul toimus kaks suurt küberrünnakut. Need ohud on vägagi reaalsed ja nende ohtudega võitlemine ongi olnud minu töö suurim eesmärk. Terrorivastane võitlus, küberturvalisus ja võitlus organiseeritud kuritegevusega on olnud minu ülesanneteks. Arvan, et oleme teinud edusamme, aga meil on kahtlemata väga palju teha, sest terrorioht on endiselt väga suur. Isegi kui mõni riik ei satu otseselt rünnaku ohvriks, võivad kodanikud ikkagi kannatada saada, nagu te Eestis väga hästi teate. Teadlikkus küberkuritegudest on suurenenud ja sellega seoses nõutakse ka selgemat tegutsemist, et sellega võidelda. Loomulikult on ka organiseeritud kuritegevus endiselt probleem ja nõuab tähelepanu.

-Me teame, et ISISe-vastases võitluses Süürias ja Iraagis on tehtud olulisi edusamme. Koalitsioonivägede pealetungid on oluliselt nõrgestanud ISISe maavägede positsioone. Kas see võib tähendada, et terrorirühmitus üritab end Euroopas rohkem tõestada ja potentsiaalsete rünnakute arv kasvab?

Ma ei usu, et nende asjade vahel on matemaatiline seos. Loomulikult peame jätkama Daeshi (ISISe araabiakeelne akronüüm – toim) survestamist Süürias ja Iraagis. Nad on teinud kohutavaid asju. On õige, et keskendume nende mahasurumisele.

On olemas risk, et Iraagist ja Süüriast hakkavad naasma need, kes on läinud terroristide poolele võitlema. See on reaalne oht, aga ma ei tahaks seda üle tähtsustada. Samuti on oht, et hakatakse senisest laialdasemalt internetis propagandat levitama, inimesi radikaliseeruma meelitama ja veenma neid oma riigis rünnakuid korraldama. Ohud eksisteerivad, aga need riskifaktorid on olemas praegugi ja peame olema valmis nende ohtudega võitlema.

Terroristide takistamiseks oleme välispiiridel piirikontrolli tugevdanud ja pööranud rõhku andmevahetusele riikide vahel. Mõned tulevad tagasi, aga me ei tea täpselt, kui palju. Eeldatav arv kõigub, aga usutakse, et neid inimesi on seal umbkaudu 2000. Mõned neist saavad surma, sest nad võitlevad. Mõned üritavad minna mujale, et oma «võitlusega» jätkata. Mõned võivad pöörduda tagasi Euroopasse ja peame olema valmis sellega tegelema, sest kui nad panevad toime kuritöid, mille alla kuulub ka terroristlike organisatsioonidega koostöö tegemine, siis peab nendega tegelema kriminaalõigussüsteem.

-Kas meil on praegu ülevaade nendest, kes on läinud ja kes võivad tagasi tulla?

Ma ei taha mingil juhul anda eksitavat infot. Me teame sinna läinud inimestest üsna palju ja meil on informatsiooni, mis võib osutuda kasulikuks, kui nad otsustavad tagasi pöörduda.

-Viimase mõne kuu jooksul on ka teie koduriigis Suurbritannias olnud mitmeid terrorirünnakuid. Sellest hoolimata ei kanna suurem osa politseinikest endiselt relvi. Kas see peaks viimaste vahejuhtumite valguses muutuma, et anda politseile sellistes olukordades parem kiirreageerimisvõimekus?