Euroopa Parlament: May muudaks Brexitiga ELi kodanikud Suurbritannias teisejärguliseks

Euroopa Parlamendi Brexiti-läbirääkija Guy Verhofstadt Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS/Scanpix

«Ettepanek ei täida eesmärki. Kui see käiku lastaks, tähendaks see miljonitele Suurbritannias elavatele eurooplastele ebakindlat ja segadust tekitavat olukorda,» seisis Euroopa Parlamendi Brexiti-läbirääkija Guy Verhofstadti avaldatud vastuses ettepanekule.

Briti valitsuse plaan näeb ette, et peale Brexitit saaksid ELi kodanikud Suurbritannias endale ümberasunu staatuse, mis tähendab, et enne Brexitit riigis vähemalt viis aastat elanud ELi kodanikele tagataks tervishoid, haridus ja muud hüved.

Suurbritannias vähem kui viis aastat viibinud ELi kodanikud saaksid õiguse riiki jääda viie aasta täitumiseni. Seejärel tuleks neil taotleda ümberasunu staatust.

Kõik teised ELi kodanikud, kes saabuvad Suurbritanniasse peale veel täpsustamata kuupäeva saavad loa kasutada nn armuaega, mis peaks kestma kaks aastat. mis saab peale seda, pole teada.

May on lubanud, et peresid keegi lõhkuma ei hakka. Samas on tema valitsus öelnud, et kõik ELi kodanikud ja nende pered peavad omandama immigratsioonistaatuse olenemata nende saabumisajast.

Euroopa Parlamendi arvates ei pea britid antud ettepanekuga kinni Brexiti kampaania käigus antud lubadusest kõigest hoolimata silmas pidada kõigi ELi kodanike huvisid. «Briti valitsus paneb ette, et päev pärast Brexitit saavad eurooplased endale kolmandate riigide kodanike staatuse,» seisis Verhofstadti kirjas.

«Neil kodanikel Suurbritannias pole brittidele ELis pakutavaga võrdväärseid õigusi. Eurooplased ei kaotaks mitte ainult oma õigust hääletada kohalikel valimistel, lisaks seataks nende tulevastele pereliikmetele miinimumsissetuleku nõuded. Ebaselgeks jääb ka Brexiti järel sündivate beebide olukord,» lisati selles.

«Brittide ettepanek tekitaks Suurbritanniasse suure tõenäosusega kodanike alamklassi,» kirjutas Verhofstadt.