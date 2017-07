Trumpi poeg asus end isa kombel Twitteris kaitsma

Ühendriikide president Donald Trump Foto: Instagram/Scanpix

39-aastasele Trump juuniorile teatati e-kirjaga, et Venemaa soovib abistada miljardäri kampaaniat USA presidendiks saada. Kolm inimest, kes olid kirjast teadlikud kinnitasid, et selle vahendajaks oli britist publitsist. Tema aitas korraldada ka kohtumise Kremli-sidemetega advokaadi ja Trump juuniori vahel.

Advokaat väitis, et tal on Trumpi vastaskandidaadi Hillary Clintoni kohta valgustkartvat infot.

Trump juunior sattus New Yorki Timesi haardesse juba eile, mil väljaandes avaldati lugu sellest, kuidas ta kohtus saladuskatte all Vene advokaadi Natalaia Veslnitskajaga.

Trump juunior asus isa kombel avalikkusele oma versiooni edastama sotsiaalmeediakanali Twitter vahendusel. «Ilmselgelt olen ma esimene kampaaniat tegev inimene üldse, kes läheb kohtumisele eesmärgiga saada vastase kohta infot…see ei viinud kuskile aga võimalust tuli kasutada,» säutsus Trump juunior.

Obviously I'm the first person on a campaign to ever take a meeting to hear info about an opponent... went nowhere but had to listen. https://t.co/ccUjL1KDEa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 10, 2017

Kogu loo mahategemisest hoolimata palkas Trump juunior eile New Yorgi kriminaalkaitseadvokaadi Alan Futerfase

«Meedia ja demokraadid on Vene loole äärmiselt pühendunud. Kui see arulage kohtumine on kõik, mis nad aastaga leidnud on, saan nende meeleheitest aru!» seisis tänahommikuses säutsus.