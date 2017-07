Idee: välismaale reisivad venelased peavad tasuma maksu

Petrovi arvates võiks summa küündida saja rublani (1,45 eurot) päevas. «Sihipärane väljumistasu väliskuurortidesse minevatele puhkajatele oleks kohane meede kodumaise turu kaitseks ja toetuseks,» lausus venelane. Maksust saadav tulu läheks tema nägemuse järgi Venemaa enda turismipiirkondade arendamisele – näiteks Krimmis ja Kaukasuses.

Petrov täpsustas, et täpne maks peaks sõltuma riigist, kuhu puhkaja plaanib minna – kuid ei tohiks ületada sadat rublat. Ta on kindel, et meede aitaks turgutada nii majandust kui suunaks inimesi suvel rohkem kodumaal ringi rändama.