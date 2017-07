Välismaa lühiuudised

Süüria vaatlejad kinnitasid ISISe juhi surma

Süüria sõjategevust jälgiv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas eile, et tal on andmeid, mis kinnitavad terrorirühmituse Islamiriik (ISIS) juhi Abu Bakr al-Baghdadi surmateadet.

«ISISe kõrged komandörid, kes on Deir Ezzori provintsis kohal, kinnitasid vaatluskeskusele Islamiriigi emiiri Abu Bakr al-Baghdadi surma,» ütles keskuse direktor Rami Abdel Rahman.

«Me saime seda täna teada, kuid ei tea, millal ta suri ja kuidas.»

Hiina avab esimese välisbaasi

Hiina saatis sõjaväelased Aafrika Sarves asuvasse Djiboutisse, avades seal oma esimese välisriigis asuva sõjaväebaasi.

Kaitseministeeriumi teatel peeti eile Lõuna-Hiinas Zhanjiangi sadamas tseremoonia, millest võttis osa mereväekomandör viitseadmiral Shen Jinlong.

Djibouti baasi kasutatakse Hiina võimude sõnul piraatlusevastaseks võitluseks, ÜRO rahuvalve- ja humanitaarabimissioonideks Aafrikas ja Lääne-Aasias. See on abiks ka sõjalisele koostööle ja ühisõppustele, millega Hiina püüab globaalset haaret laiendada.

Djiboutis asuvad juba USA, Prantsuse, Jaapani ja mitme teise riigi üksused.

46 protsenti ukrainlastest pooldaks uuringu järgi rahvahääletusel riigi astumist NATOsse.

Kim Jong-un tähistas edukat raketikatsetust

Põhja-Korea riigijuht Kim Jong-un osales kontserdil, millega tähistati riigi esimest mandritevahelise ballistilise raketi edukat katsetust.

Peaesineja oli naisansambel Moranbong Band, mis koosneb isiklikult Kimi valitud artistidest ja mida nimetatakse tema režiimi pehmeks näoks.

Toimuvast näidati Põhja-Korea televisioonis klippe. Kontserdisaal oli puupüsti täis ja rahvahulk tervitas Kimi mitu korda rõõmuhõisete ja aplausiga.

Kohus jättis Belgia loorikeelu jõusse

Euroopa Inimõiguste Kohus jättis eile jõusse Belgia keelu kanda avalikus ruumis kogu nägu katvat loori ehk niqab’i.

Belgia keelas kogu nägu katva loori kandmise ära 2011. aasta juunis kehtima hakanud seadusega. See keelab ilmuda avalikku kohta osaliselt või tervenisti maskeerituna või varjatuna, niimoodi, et nägu on peidetud.

Rikkumise eest on ette nähtud rahatrahv ja kuni seitsmepäevane vanglakaristus.

Keelu kaebasid kohtusse kaks mosleminaist: Belgia kodanik Samia Belcacemi ja marokolanna Yamina Oussar. Mõlemad kinnitasid, et kannavad loori vabatahtlikult ning näevad keelus oma õiguste rikkumist ja diskrimineerimist.

Bulgaarias algasid NATO õppused

Bulgaarias algasid eile suured NATO Ida-Euroopa õppused, millest võtab osa 25 000 sõjaväelast rohkem kui 20 liitlas- ja partnerriigist.

Õppusi Saber Guardian 17 juhivad USA Euroopa väed ning need kestavad 20. juulini. Harjutusi korraldatakse ka Ungari ja Rumeenia territooriumil.

Uus-Meremaad tabas maavärin

Vaikses ookeanis Uus-Meremaa peasaartest lõunas registreeriti eile maavärin magnituudiga 6,6, kuid esialgu hiidlaine ohtu ei ole.

USA geoloogiateenistuse andmetel leidis maavärin aset Lõunasaarel asuvast Bluffi linnast 458 kilomeetrit lõunas, umbes 10 kilomeetri sügavusel.

