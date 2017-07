KOHALIK VAADE: Leedu valitsuse võimalikus langemises võib süüdistada metsa

Teiste sõnadega haldab 42 riigimetsa ettevõtet kontrolliv peadirektoraat 10 592 000 hektarit riigimetsa. See pole ainult suur maa-ala, tegu on ka olulise sissetulekuallikaga. Kriitikute sõnul peaks tulu olema praegusest tunduvalt suurem, sest peadirektoraati juhitakse ebaefektiivselt. Eestiga võrreldes on Leedus riigimetsa rohkem (49 protsenti, Eestis 39 protsenti), aga samas on kuupmeetri hind Leedus viie protsendi võrra väiksem.

Leedus on selles valdkonnas rohkem kui viis korda rohkem tööjõudu, kusjuures palgad on madalamad kui Eestis. Sellest hoolimata on hektari pealt saadava tulu vahe tohutu ja Eesti teenib kaks korda rohkem.

Peadirektoraat oli reformimisele vastu ja nõuab, et juhtorgan ise ja kõik 42 ettevõtet jääksid seotuks. Arv 42 on saanud selle konflikti omapäraseks sümboliks. Huvitava kokkusattumusena on Douglas Adamsi raamatus «Pöidlaküüdi reisijuht galaktikas» 42 «vastus ülimale küsimusele elu, universumi ja kõige kohta».

Neid 42 ettevõtet juhitakse kui eraldiseisvaid kuningriike, kus kohalikel juhatajatel on võimu rohkem, kui mistahes kirjutatud seadus ette näeb. Nendes metsades ei juhtu mitte midagi ilma kohalike ülemuste teadmata.

Seda võimu illustreerib hästi hiljuti toimunud NATO õppus Saber Strike, kus osalesid tankid, ründelennukid ja tuhanded sõdurid. Õppus tuli ümber suunata ja tegevus viibis tunde, sest ühe ettevõtte hallatavas metsas oldi parajasti jahil.

Tugev varivalitsus

Jahilkäik oli parim näide sellest, mis metsaettevõtetega valesti on. Riigimetsade peadirektor Rimantas Prūsaitis oli oma poja Liudasega jahil. Poeg oli vahemees oma isa ja energiafirmasid esindanud ärimeeste kohtumisel. Needsamad energiafirmad on vägagi huvitatud hea hinnaga metsamaterjalide ostmisest, et seda biokütusena kasutada.

On vana Nõukogude Liidu aegne traditsioon, et oluliste tehingute üksikasjad otsustatakse mitteametlikel kohtumistel jahilkäigul. Jahtimiseks mõeldud alad on peadirektoraadi valdustes ja statistika näitab, et vähemalt pooled metsaettevõtetest on lähedalt seotud poliitiliste parteidega. Juhuslikult on just sotsiaaldemokraatide ridades kõige kirglikumad jahimehed.

Sotsiaaldemokraate on juba pikalt nimetatud vuntsidega kobraste varjupaigaks. Selline hüüdnimi pandi nõukogude stiilis ametnikele, kes on sageli võimul aastakümneid. Nad hoolivad oma isiklikest huvidest, ajavad onupojapoliitikat ja teevad poliitikutele teeneid. Nende viis nõukogude stiilis valitseda ja uuendusi vältida toob kaasa sügava stagnatsiooni.

Vajadus peadirektoraat depolitiseerida on reformi peamine põhjus. Eesmärk on institutsioon laiali saata ning luua asemele uus ja efektiivsem, mille alla kuuluks tunduvalt vähem kui 42 ettevõtet.

Loomulikult olid sotsiaaldemokraadid reformi vastu. LFGU vajas reformi, et näidata oma esimesel valitsemisaastal ette midagi, millega hakkama on saadud. Haridus- ja tervishoiusüsteemireformid on rahva seas saanud naerualuseks ja põhjustanud ühiskonna lõhenemise.

Konservatiivid ja liberaalid olid algul uuenduste suhtes kahtleval seisukohal, sest ilmusid mõned täiesti radikaalselt erinevad eelnõud. Nüüd on LFGUga sõlmitud magus kokkulepe andnud opositsioonile võimaluse saada enda kätte rohkem võimu ja samal ajal lüüa kiil koalitsiooni vahele.