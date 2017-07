Eesti sätib ELi rahanduse purjeid

Kui mitme Eesti ministri jaoks on ELi kohtumistel osalemine rutiin ja kõiki neist on eesistumiseks spetsiaalselt ette valmistatud, siis kuu aja eest rahandusministriks kinnitatud Toomas Tõnistel (IRL) jäi valmistuseks vaid mõni nädal.

«Ausalt öeldes oli see kümme korda kergem, kui ma kartsin,» ütles eesistumist paadikapteni tööga võrrelnud Tõniste Postimehele. «Sisuliselt on see täpselt sama nagu iga teise koosoleku juhatamine, ainult et sa pead teadma protseduure,» lisas Tõniste.

«Siin on hästi tugev ja kogenud [ELi] nõukogu sekretariaat. Mul on olnud mitu briifingut. Õnneks sain osaleda eelmisel Ecofinil (toimus 16. juunil – toim), et näha mida see endast kujutab, kuidas see toimub ja kuidas Malta (Euroopa Liidu Nõukogu eelmine eesistuja – toim) hakkama saab ning tutvusi luua,» selgitas rahandusminister.

Euroopa Liidu Nõukogu sekretariaat valmistab kohtumisteks ette kõigi nõukogude juhatajad, sisuliselt võib selle tööd võrrelda Eesti riigikantselei tööga. Koosolekuruumis toetasid Tõnistet Eesti alaline esindaja ELi juures suursaadik Kaja Tael, rahandusministeeriumi finants- ja välissuhete asekantsler Märten Ross ja ELi 2018. aasta eelarve läbirääkimisi juhtiv eriesindaja Märt Kivine.

Tõniste sõnul oli esialgu kavas juhatada inglise keeles, kuid üleeile otsustati eesti keele kasuks. «Tegelikult oli see siin paljude soovitus, et hea tava on kuulda eesistujariigi keelt ja kindlasti on ka meie tõlgid selle üle väga rõõmsad,» sõnas Tõniste.

«Esiteks, et lasta eesti keelel siin kõlada. Teine põhjus on see, et esimene juhatamine toimuks pingevabamalt,» põhjendas Tõniste, miks päev enne kohtumist plaane muudeti. Lisades, et kohtumine oli tõepoolest pingevaba.

Seda suuresti põhjusel, et kõige suuremaid muresid tekitav Kreeka võlaküsimus polnud Ecofinil ega ka üleeilsel eurogrupi kohtumisel otseselt teemaks. Ka ELi ja euroala riikide majandus on oodatust paremini kasvanud.

See, kas juhatada nõukogu tööd inglise keeles või oma emakeeles, on eesistuja enda otsustada. Kui eelmise eesistuja Malta rahandusminister juhatas kohtumisi inglise keeles, mis on Malta riigikeel, siis näiteks Soome ja Läti rahandusministrid on varem juhatanud Ecofini oma emakeeles.

«Kuna ma õppisin koolis saksa keelt, inglise keele olen ise endale selgeks teinud ja pean seda veel arendama, on mul hästi hea kontakt saksa keelt kõnelevate ministritega,» selgitas Tõniste, viidates Saksa ja Austria kolleegidele. «See on minu eelis, et ma oskan saksa keelt.»

Nii Ecofinil kui ka eurogrupi kohtumisel oli peateema viivislaenudega ehk halbade laenudega seonduv. Lihtsustatult on tegu hapuks läinud laenudega, mida laenuvõtjad ei suuda tagasi maksta.

Probleem puudutab näitaks Itaalia, Hispaania, Iirimaa ja Küprose pankasid, kus halbu laene on kõige rohkem. Umbes kolmandik eurotsooni halbadest laenudest, mis küündisid möödunud aasta lõpuks kogu ELis ligi triljoni euroni, on just Itaalia pankades. Hiljuti kulutas riik kahe raskustes panga päästmiseks koos garantiidega 17 miljardit eurot.

Kuna Banca Popolare di Vicenza ja Veneto Banca päästmiseks kasutati maksumaksja raha, tõi see kaasa arutelu, kas selline riigiabi on vastavuses euroala reeglitega, mis pangandusliidu ehk ühtse hoiustetagamise skeemi loomise pidi välistama.

Eurogrupi Hollandi rahandusministrist juht Jeroen Dijsselbloem ütles ajakirjanikele, et samm oli õigustatud, kuna see kujutas ohtu kogu euroalale, ja reeglid lubavad ennetavat riigiabi pankade finantsstabiilsuse tagamiseks. Samuti kinnitas ta, et praegused reeglid probleemsete pankadega tegelemisel üldjoontes töötavad.

Hispaania on aga osutanud sellele, et erinevalt Itaalia pankadest ei saanud Madrid möödunud aastal samuti halbade laenudega hädas olnud Hispaania panga Banco Populare väljaaitamisel maksuraha kasutada.

Postimehe andmetel võttis Hispaania rahandusminister ka eilsel Ecofini kohtumisel, kus lepiti kokku ühises tegevuskavas halbade laenude probleemiga tegelemisel, selles küsimuses kõige teravamalt sõna.

Tõniste ja Rossi kinnitusel pole näha, et viivislaenude probleem võiks hakata mõjutama negatiivselt Eesti eesistumist, kuna järelevalve- ja stabiilsusmehhanismid toimivad.

«Mingit aktuaalselt kohe tekkivat survet meie eesistumisele pole,» ütles Ross Postimehele, kelle sõnul pole Hispaania ja Itaalia pankadega seonduv paanikat tekitanud. Tema sõnul vajab aga edasist selgitamist, kuidas käsitletakse kreeditore riigiabi mõttes pankade restruktureerimisel ja likvideerimisel.

