Trumpi vanim poeg sattus Vene-skandaali

Eilses NBC Newsile antud intervjuus kinnitas naine, et tal pole Moskvaga mingeid seoseid. «Minu valduses pole kunagi olnud ka Hillary Clintoni kohta kompromiteerivat või tundlikku infot,» lisas ta. Küll mainis ta, et kohtumise vastaspool paistis meeleheitlikult tahtvat saada mingit infot Demokraatide Rahvuskomitee (DNC) kohta, mille serverisse kampaania ajal tungiti. Väidetavalt tegid seda Vene häkkerid.

«Üsna tõenäoline, et ehk janunesid nad mingi seesuguse info järele. Nad tahtsid seda väga saada,» selgitas Veselnitskaja.

Naine ei öelnud, kes temaga telefonitsi kohtumise kokku leppis, kuid kinnitas, et Trump Toweri fuajees võttis teda vastu juba Goldstone.

Veselnitskaja on siiski aktiivselt tegutsenud selle nimel, et Magnitski seadus tühistataks, muu hulgas aitas ta levitada nimekirja kehtestamise nimel lobitööd teinud meest, Magnitski endist tööandjad William F. Browderit mustavat dokumentaalfilmi.

Browder sõnas New York Timesile, et on kindel: Veselnitskaja lähenes Trump jr-ile Kremli saadikuna. «Pole mingit küsimust, et nad (venelased – K. V.) üritasid Magnitski seaduse tühistamiseks viise leida. Nii läksid nad USA järgmise võimaliku riigipea jutule, et too seda teeks,» lausus ameeriklane.

Ka USA endine suursaadik Venemaal Michael McFaul kinnitas, et Veselnitskaja oleks lapsendamisest rääkinud vaid Magnistki sanktsioonide kontekstis.

Trump jr on viimastel päevadel mitu korda rõhutanud, et tema isa ei teadnud kohtumisest mitte midagi. Kreml on samuti kinnitanud, et Venemaa kuuleb millestki sellisest alles praegu.

Siiski kinnitas allikas eile uudistekanalile NBC News, et USA senati luurekomisjon soovib Trump jr-ilt selgitusi saada. NBC allika sõnul tekitab Trump jr-i ja Veselnitskaja kohtumine küsimusi, näiteks, miks oli noormehel üldse vaja kokku saada talle varem tundmatu juristiga, kes lubas talle infot Clintoni kohta.

Allikas ütles, et Donald Trump jr-ga on soovinud rääkida nii komitee demokraadist liige Mark Warner kui ka vabariiklaste esindaja Susan Collins. Donald Trump jr säutsus Twitteris, et on valmis kõnelema komiteele meeleldi sellest, mida ta teab.

Trump pole seni poega puudutava skandaali kohta sõna võtnud ei avalikult ega oma lemmikkanalis Twitteris.

«Suur võit ISISe vastu!» kirjutas eile Trump seal hoopis.