Trumpi poeg lootis Vene valitsuselt Clintonit kahjustavat infot

Donald Trump noorem ütles avalduses, et tõi kirjavahetuse avalikkuse ette, et kõik oleks täiesti läbipaistev.

Kirjavahetusest muusikaajakirjaniku Rob Goldstone'iga selgub, et Trump nooremale lubati, et Vene valitsusel on teavet, mis võib heita varju Clintonile ja tema suhetele Venemaaga.

Väidetavalt korraldas Goldstone nüüdse USA presidendi poja kohtumise Vene advokaadiga.