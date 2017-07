Kanada reisilennuk pääses ülinapilt katastroofist

Torontost teel olnud lennule AC759 anti luba maandumiseks, kui viimasel hetkel märkas olukorda lennujuht ja käskis pilootidel oma masin tagasi üles tõmmata. Seejärel maandus Airbus 320 turvaliselt.

Meediasse on jõudnud salvestis lennujuhtide ja pilootide vestlusest. Üks juhtidest annab teada, et tee on vaba. «Kuhu see tüüp läheb? Ta on õhkutõusurajal,» märkab aga teine. Ta käsib seepeale piloodil uuesti üles tõusta.

Kuulda on ka ühe maapinnal olnud lennuki piloodi reaktsiooni, kes pani tähele: Air Canada lennuk liikus otse üle nende.

Ekspertide sõnul õnnestus tõenäoliselt ära hoida lennundusajaloo kõige suurem katastroof – võttes arvesse, et kõik neli lennukit olid ilmselt täis kütust ja reisijaid.