Tõniste intervjuus Postimehele: kohtumise juhatamine oli kümme korda kergem, kui ma kartsin

Kui mitmete Eesti ministrite jaoks on ELi kohtumistel osalemine rutiiniks ning kõiki ministreid on eesistumiseks spetsiaalselt ette valmistatud, siis kuu aja eest rahandusministriks kinnitatud Tõnistel jäi valmistumiseks vaid mõni nädal.

«Ausalt öeldes oli see kümme korda kergem, kui ma kartsin,» ütles eesistumist paadikapteni tööga võrrelnud Tõniste täna Brüsselis intervjuus Postimehele. «Sisuliselt on see täpselt sama nagu iga teise koosoleku juhatamine, ainult et sa pead teadma protseduure,» lisas Tõniste.

«Siin on hästi tugev ja kogenud [ELi] nõukogu sekretariaat. Mul on olnud mitu briifingut. Õnneks sain osaleda eelmisel Ecofinil (toimus 16. juunil - toim), et näha mida see endast kujutab, kuidas see toimub ja Malta (ELi Nõukogu eelmine eesistuja - toim) hakkama saab ning tutvusi luua,» selgitas Tõniste.

Inglise keele olen ise endale selgeks teinud ja pean seda veel arendama.

ELi Nõukogu sekretariaat valmistab kohtumisteks ette kõigi nõukogude juhatajad, sisuliselt võib selle tööd võrrelda Eesti riigikantselei tööga. Koosolekuruumis toetasid Tõnistet Eesti alaline esindaja ELi juures suursaadik Kaja Tael, rahandusministeeriumi finants- ja välissuhete asekantsler Märten Ross ja ELi 2018. aasta eelarve läbirääkimisi juhtiv eriesindaja Märt Kivine. Tõnistel aitasid kohtumiseks valmistuda ka rahandusministeerium ja Eesti alaline esindus Brüsselis.

Tõniste sõnul oli algselt kavas juhatada nõupidamist inglise keeles, kuid eile otsustati eesti keele kasuks. «Tegelikult oli see siin paljude soovitus, et hea tava on kuulda eesistujariigi keelt ja kindlasti on ka meie tõlgid selle üle väga rõõmsad,» sõnas Tõniste.

«Et lasta eesti keelel siin kõlada. Teine põhjus on see, et esimene juhatamine toimuks pingevabamalt,» põhjendas Tõniste, miks päev enne kohtumist plaane muudeti, lisades, et kohtumine oli tõepoolest pingevaba.

See, kas juhatada nõukogu tööd inglise keeles või oma emakeeles, on eesistuja enda otsustada. Kui eelmise eesistuja Malta rahandusminister juhatas kohtumisi inglise keeles, mis on saareriigis malta keele kõrval samuti riigikeeleks, siis näiteks Soome ja Läti rahandusministrid on varem juhatanud Ecofini oma emakeeles.

«Kuna ma õppisin koolis saksa keelt, inglise keele olen ise endale selgeks teinud ja pean seda veel arendama, siis mul on hästi hea kontakt saksa keelt kõnelevate ministritega,» selgitas Tõniste, viidates Saksa ja Austria kolleegidele. «See on minu eelis, et ma saksa keelt oskan.»

Ajakirjanike vähene huvi

Kui välja arvata Ecofini alguses toimuv nn ümarlaud (inglise keeles roundtable - toim), kus juhataja ütleb koosoleku alguses avasõnad, leiab kohtumine aset suletud uste taga. Ajakirjanikke teavitatakse kohtumisel järel ametlikul pressikonverentsil, kus üheks sõnavõtjaks on ka eesistujariigi rahandusminister.

Täna astus lisaks Tõnistele ajakirjanike ette Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaaldialoogi ning finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu eest vastutav lätlasest asepresident Valdis Dombrovskis. Abistavas rollis oli Eesti ELi alalise esinduse pressiesindaja ja nõunik Jüri Laas.

Kuigi Eesti meedias heideti Tõnistele ette, et ta ei vastanud Ecofinile saabudes pärast lühikest ingliskeelset kõnet ajakirjanike küsimustele, siis oli kohtumise järel toimunud pressikonverentsil neil võimalus Eesti rahandusministrilt aru pärida.

Seda võimalust kasutas vaid üks Itaalia ajakirjanik, kes küsis Tõnistelt ELi eelarve kohta. Korra vastas nii Tõnistele kui ka Dombrovskisele korraga esitatud küsimusele lätlasest volinik. Postimehe andmetel ei soovinud Tõnistelt eraldi intervjuud ka ükski välisajakirjanik.

Suletud uste taga toimuvat kommenteerivad saalisviibijad meediale ettevaatlikult ning avalikust arvustamistest reeglina hoidutakse, kui seda ei soovita kasutada võttena oma huvide saavutamiseks. Viimane on aga pigem harv võte.

Postimehega vestelnud ja Brüsselis aastaid töötanud ajakirjanike sõnul pole aga midagi erilist selles, et eesistujariigi minister juhatab nõukogu ja vastab ka pärast ajakirjanike küsimustele oma emakeeles.

Kuigi mõni ajakirjanik viitas Tõniste ebalevale inglise keelele, siis näiteks ühe lõunapoolse liikmesriigi päevalehe Brüsseli korrespondendile valmistas üllatuse, et eesti keel on sedavõrd sarnane soome keelele.

Tänasest ELi majandus- ja rahandusministrite kohtumisest ning päev varem toimunud euroala rahandusministite nõupidamisest saab pikemalt lugeda kolmapäevasest Postimehe paberlehest või digilehest.