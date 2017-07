Venemaa liigutas Gruusia piiri mitmesaja meetri võrra

Väidetavalt liigutasid Venemaa sõdurid eelmisel nädalal Lõuna-Osseetias piirimärgi mitusada meetrit edasi. Vahejuhtum leidis aset enne Venemaa presidendi Vladimir Putini ja USA riigipea Donald Trumpi kohtumist.

Gruusia julgeolekuagentuurid on nimetanud seda «illegaalseks» sammuks ja nende sõnul on piirimärkide liigutamine oluliselt mõjutanud Gori piirkonna talunike elu.

Gruusia president Giorgi Margvelašvili on väljendanud oma viha selle ettevõtmise suhtes ja kutsunud üles rahvusvahelist kogukonda sellist käitumist hukka mõistma. «Gruusia kasutab kõiki diplomaatilisi meetmeid, et see varjatud invasioon peatada,» lausus president.

Kodanikukaitse ja võrdõiguslikkuse ministri Ketevan Tsikhelašvili sõnul pole tegu «varjatud invasiooniga», tema sõnul on tegu «avatud ja dünaamilise okupatsiooniga», mis on toimunud alates Venemaa ja Gruusia konfliktist 2008. aastal, vahendab kohalik meedia.

Kunagine USA saadik NATO juures, Kurt Volker on kutsunud üles Lääneriike Moskvale vastu seisma. «Venemaa on palju nõrgemas seisus, aga nad on olnud agressiivsed, sest nad arvestavad sellega, et me ei vasta neile mingil viisil,» lausus Volker BBC Radio 4 eetris.

2008. aastal saatis Venemaa Lõuna-Osseetiasse oma väed, öeldes, et nad tahavad tsiviilisikuid Gruusia vägede rünnakute eest kaitsta. USA ja Euroopa Liidu poolt toetatud Gruusia sõnul taheti Lõuna-Osseetia lihtsalt vallutada.

Venemaa-kriitikute sõnul oli sõda Lõuna-Osseetias peaproov 2014. aastal toimunud Krimmi annekteerimisele ja pealetungile Donbassi piirkonnas.