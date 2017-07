USA katsetas edukalt raketitõrjesüsteemi

Raketitõrjeagentuur katsetas THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) süsteemi, mis on mõeldud lühi-, kesk- ja keskmaa ballistiliste rakettide püüdmiseks ja hävitamiseks lennu lõpufaasis.

Tootjafirma Lockheed Martini sõnul koosneb iga THAAD süsteem viiest põhikomponendist: raketiheitjast, vaheltlõikaja rakettidest, radarist, tulejuhtimissüsteemist ja toetavast varustusest.

Esmalt tuvastab radar raketi, misjärel süsteemi haldavad spetsialistid teevad ohuallika kindlaks ning fikseerivad selle. Järgnevalt saadab THAAD-süsteem teele vaheltlõikaja raketid, mis üritavad vaenulikku raketti tabada ja selle kineetilise energia abil hävitada. Mõned analüütikud on THAAD-süsteemi võrrelnud ühe kuuliga teise kuuli alla tulistamist.

«Ma olen uhke valitsuse üle ja nende üle, kes katsetuse läbi viisid. See katsetus näitab veelkord THAAD süsteemi võimekust ja selle suutlikust ballistilisi rakette hävitada,» ütles kindralleitnant Sam Greaves eile.

USA kaitseministeeriumi ametnik ütles eile CNNile, et katsetus ei olnud seotud Põhja-Korea hiljutise mandritevahelise raketi (ICBM) katsetusega. Samas ütlesid kaks USA riigikaitsega seotud ametnikku CNNile, et ICBMi katsetusega seoses hakati üle vaatama viimaseid luureandmeid Põhja-Korea tuumaprogrammi kohta.

Põhja-Korea on väitnud, et neil on õnnestunud vähendada tuumalõhkepea suurust niivõrd palju, et see oleks võimalik kinnitada mandritevahelise ballistilise raketi külge. Kuigi analüütikute sõnul on seda väidet väga keeruline kinnitada, on USA kõrged ohvitserid öelnud, et nad arvestavad selle võimalusega.

USA armee hakkas selle aasta alguses THAAD-süsteeme viima ka Lõuna-Koreasse, mille vastu Põhja-Korea, Venemaa ja Hiina häälekalt protestinud on, väites, et THAAD-süsteemide kasutamine kiirendab võidurelvastumist.

Praegusel hetkel on THAAD-süsteemide Lõuna-Koreasse viimine seisma pandud, sest riigi uus president Moon Jae-in lubas selle küsimuse parlamendis hääletusele panna.