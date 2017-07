USA sõjaline koalitsioon kritiseeris inimõigusorganisatsiooni raportit

Inimõigusorganisatsioon Amnesty International kutsus eile moodustama komisjoni, et uurida tsiviilelanike suhtes toime pandud kuritegusid Iraagi suuruselt teise linna Mosuli vabastamisel äärmusrühmituse Islamiriik (ISIS) džihadistidest.

«Õudused, mida Mosuli elanikud on pealt näinud, ja selle konflikti kõigi osapoolte hoolimatus inimelude vastu ei tohi jääda karistamata,» ütles Amnesty Lähis-Ida uuringute direktor Lynn Maalouf.

Iraak teatas pühapäeval Islamiriigi džihadistide tõrjumisest Mosulist, kus nad kuulutasid 2014. aastal välja oma kalifaadi.

Amnesty raporti järgi korraldas koalitsioon tsiviilelanikkonna vastu «katkematuid ja ebaseaduslikke rünnakuid».

Kokku võis koalitsiooni rünnakutes Lääne-Mosuli vastu hukkuda 5805 tsiviilelanikku, teatas Amnesty International, viidates vaatlusorganisatsiooni Airwars andmetele.

«Sõda ei ole meeldiv ning teeselda, et see peaks nii olema, on rumal ja seab tsiviilelanike ja sõdurite elud võrdsel määral ohtu,» ütles koalitsiooni pressiesindaja kolonel Joe Scrocca vastuseks inimõigusorganisatsioonile.

Dokumenteerides relvakonflikti selle aasta jaanuarist mai keskpaigani, leidis Amnesty International, et ISIS rikkus rahvusvahelist humanitaarõigust ja pani toime sõjakuritegusid.

Džihadistid kasutasid tsiviilisikuid inimkilpidena ja tapsid sadu kui mitte tuhandeid inimesi, kes püüdsid põgeneda. Hukatute surnukehad aga riputati välja avalikes kohtades.