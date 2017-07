Läti poiss suri tõenäoliselt alajahtumise tagajärjel

Liepaja piirkonna kriminaalpolitsei juhi Ugis Ava sõnul arvatakse, et poiss sattus metsas paanikasse. «Tegu oli lapsega, sellega tuleb arvestada. Tõenäoliselt sattus ta paanikasse ja eksis veelgi sügavamale metsa ära.»

Ava ütles ka, et tõenäoliselt oli surma põhjuseks alajahtumine. Kriminaalpolitsei hinnangul üritas laps tõenäoliselt oma asukohast märku anda, aga kui see ei aidanud, siis istus ta metsa maha.

Läti telesaatele «Panorama» antud intervjuus rääkis politseiülem Ava, et politsei alustas otsinguid Dubeni metsas nii hilja seetõttu, et Liepaja inimeste käest saadud informatsiooni kohaselt oli poissi linnas nähtud ja puudus igasugune informatsioon selle kohta, et ta oleks liikunud Liepajast 12 kilomeetrit idas asuva Dubeni suunas. «Kohe kui saime turvakaamerasalvestused, mis näitasid, et Ivan võis Dubenisse minna, alustasime seal otsinguid.»

Arvatakse, et poiss võis maha minna vales bussipeatuses ja sellest segadusse sattuda. Selle bussi juht, millega Ivan sõitis, ütles, et ei osanud midagi kahtlustada kuna bussi peale tuli ka suur hulk täiskasvanuid. Bussijuht arvas, et lapsel on kaasas täiskasvanust saatja.

Ava sõnul viiakse poisi surmaga seoses läbi kõik vajalikud toimingud ja selgitatakse välja tema surma asjaolud. Praeguste andmete kohaselt ei leitud poisi kehalt vägivalla tundemärke.

Liepaja kohalik omavalitsus tänas kõiki, kes aitasid kaasa Ivani otsingutele. Abiks olid Läti kaitseväelased, politsei, munitsipaalpolitsei, päästeamet ja vabatahtlik organisatsioon bezvests.lv. Kokku oli otsingutega seotud enam kui 4000 inimest.

Laps lahkus lähedaste teadmata oma kodust Liepajas Pavilostase tänaval 1. juulil. Naabrite sõnul oli väike poiss tihtipeale üksi kodus ja perekonnas esines konflikte. Eelmisel nädalal kuulutati Ivan rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja seetõttu olid ka Eesti politsei- ja piirivalveamet ning vabatahtlikud valmis teda otsima.