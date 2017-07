PERSOON: Suri Vene interneti ristiisa

Nossiku pere teatas pühapäeval, et Vene IT-ettevõtja on surnud. Lahkunu lähedane sõber ja praegune Vene väljaannete Moscow Times ja Vedomosti omanik Demjan Kudrjavtšev kirjutas oma sotsiaalmeediakanali Facebook lehel, et endine ajakirjanik ja blogija suri Moskvas. «Jah, vastab tõele. Anton Nossik suri eile õhtul,» seisis Kudrjavtševi postituses.

Esialgsetel andmetel oli Nossiku surma põhjuseks äkiline südamerabandus. Uudisteagentuuri Interfax andmetel pole uurijatel mingit alust arvata, et tegu võis olla mõrvaga. Surma hetkel viibis Nossik sõpradega maakodus.

«Ma ei suuda seda uskuda,» kirjutas Vene opositsioonipoliitik Ilja Jašin sotsiaalmeediakanalis Twitter. «Puhka rahus, mu sõber.»

Moskvas sündinud Nossik õppis ülikoolis meditsiini, kuid kolis 1990. aastate alguses Iisraeli. Seal töötas ta ajakirjanikuna ajalehes Jerusalem Post. Ta naasis Venemaale 1997. aastal ja asus arendama Vene veebikeskkonda.

Kogu oma karjääri jooksul kirjeldas Nossik internetti kui vabaduse allikat ja ütles, et nii peakski see alati jääma.

«Nossik oli üks Runeti loojaid,» kirjutati Vedomostis Nossiku rollist venekeelse veebi ehk kõnekeeles Runeti väljatöötamisel. «Ta oli tõeline professionaal, Vene interneti teerajaja, tähelepanuväärne ja andekas mees,» ütles Venemaa peaminister Dmitri Medvedev oma Facebooki postituses.

Vene opositsionäär Aleksei Navalnõi iseloomustas Nossikut kui oma eeskuju ja sõnas, et viimasel oli tema maailmavaatele ning tegevusele internetis ja ajakirjanduses põhjapanev mõju, kirjutas Raadio Vaba Euroopa / Raadio Vabadus.

Nossik rajas veebiportaali Gazeta.ru 1999. aastal ja see oli üks Venemaa esimesi uudisteportaale internetis. Hiljem asutas ta veel uudisteportaalid Lenta.ru ja Newsru.com, mis on venekeelse lugejaskonna seas samuti menukad. Idufirmade looja ja toimetajana sai temast ka üks Venemaa esimesi ning loetumaid blogijaid.

Valjuhäälse Kremli-kriitikuna eemaldus ta aja jooksul enda loodud uudistekanalitest, sest uue juhtkonna all muutusid need aina ühetoonilisemaks ja vähem kriitiliseks Vene valitsuse suhtes.

Blogijana sai Nossikust üks kuulsamaid Vene presidendi Vladimir Putini ja tema valitsuse kriitikuid – eriti häiris teda Kremli soov piirata internetivabadust. 2014. aastal ütles Nossik uudisteagentuurile AFP, et Venemaa nihkumine Põhja-Korea-laadse internetimudeli poole mõjutab märkimisväärselt riigi majandust ja avalikku meelsust.

2012. aastal kaitses ta punkansambli Pussy Riot liikmeid, kes peeti kinni Putini-vastaste avalduste tõttu Moskvas.

Läinud aastal mõisteti Nossik süüdi äärmusluses, sest ta oli veebikeskkonda Live Journal postitanud artikli pealkirjaga «Pühkige Süüria maa pealt». Tal õnnestus küll pääseda vangistusest, kuid ta pidi maksma 500 000 rubla (7260 eurot) trahvi, vahendas Deutsche Welle. Nossik kaebas otsuse edasi ja trahvi alandati 300 000 rublani (4800 euroni), kuid otsust ei muudetud.

«Arvan, et öeldu ei sisalda äärmuslikke vaateid. Ma ei näe selles mitte midagi äärmuslikku, kui ma ei tunne Süüria riigile kaasa,» vahendas BBC, kuidas Nossik oma artikli pealkirja põhjendas.

Artiklis kirjutas Nossik, et tal on vaid hea meel, kui Süüriat pommitatakse, hoolimata kaotatud inimeludest, sest Süüria ohustab Iisraeli. Ta leidis, et natsi-Saksamaa-sarnase riigi hävitamine on inimohvreid väärt.

Viimastel aastatel on Venemaal sagenenud kriminaalkoodeksi paragrahvi 282 kasutamine, et kohtu ette tuua ja süüdi mõista blogijaid ja sotsiaalmeedia kasutajaid. Paragrahv sätestab vaenu õhutamise ja inimväärikusevastaste tegude karistamise viisid ning määrad. Tihti on süüdimõistetute ainuke patt kriitiline suhtumine Kremli poliitikasse.