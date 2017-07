Malta seadustab samasooliste abielud

Katoliku kirik on olnud seadusemuudatuse vastu, aga valimised võitnud Malta Tööpartei tahab sellest teha uue ametiaja esimese seaduse. Eelnõud toetavad ka mõlemad opositsiooniparteid. Ainuke küsimus enne tänast hääletust on, kas keegi hääletab ka eelnõu vastu.

Samasooliste abielu lubamine on tõestus Malta muutumisest. Varasemalt oli tegu konservatiivse saarega, kus 2011. aastani oli keelatud isegi abielu lahutamine. Kuigi abort on endiselt keelatud, siis 2014. aastal said samasoolised paarid õiguse lapsendamiseks.

Piiskop Charles Scicluna on olnud samasooliste abiellumise vastu ja väljendanud kiriku pikaaegset arvamust, et abielu peaks olema sõlmitud mehe ja naise vahel.

Peaminister Joseph Muscati sõnul oleks erinevad seadused gei- ja heteroabielude osas «diskrimineerivad». Uue seaduse järel ei kutsuda abielu osapooli enam meheks ja naiseks, nüüdsest hakatakse neid nimetama lihtsalt abikaasadeks.

Samuti tahetakse kaotada «isa» ja «ema» mõisted ja nende asemele tuleb termin «vanemad». Lapsed saanud lesbipaaride puhul hakatakse vanematel vahet tegema terminite abil «isik, kes sünnitas» ja «teine vanem». Samuti kaob ära mõiste «neiupõlvenimi» ja selle asendab termin «perekonnanimi sündides».