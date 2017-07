Rändekriisi lahendaks efektiivne tagasisaatmispoliitika

Vaid kuus päeva enne ministrite kohtumise ning päev enne Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise algust saatis Itaalia siseminister Marco Minniti kirja, kus palus kohtumisel Itaalia teemat arutada.

Eesti siseministri Andres Anvelti sõnul tehti kohtumise päevakord ümber ning Itaalia küsimus tõsteti esimeseks. Anvelt ütles Postimehele, et arutelu oli väga emotsionaalne, mistõttu venis ka küsimuse arutamine plaanitust tunduvalt pikemaks. Tema sõnul jäi Itaalia siseminister kohtumise tulemustega väga rahule.

Tallinnas lepiti kokku senisest tihedama koostöö tegemises Liibüa ja kolmandate riikidega, samuti suunatakse fookus mereoperatsioonide paremale koordineerimisele ja salakaubavedajate vastu võitlemisele. Üks kõige olulisemaid punkte oli kokkulepe saavutada paremaid tulemusi ebaseaduslike migrantide tagasisaatmisel.

«Kui 2015. aasta rändevood moodustusid suuresti sõjapiirkondadest pärit inimestest, kes taotlesid Euroopa Liidult rahvusvahelist kaitset, siis praegu annavad kõik väga selgelt aru, et need, kes Itaalia poolt tulevad, on majandusmigrandid,» lausus Anvelt.

Majandusmigrantidega tegelemiseks ja Itaaliale avaldatava surve vähendamiseks on üks suurim väljakutse toimiv tagasisaatmispoliitika.

«Olen nõus enamiku laua ääres olnud ministritega, et riigisiseselt on väga raske oma kodanikele ära seletada, kuidas on võimalik, et saabub kümneid tuhandeid inimesi, kellel ei ole mingisugust alust tulla Euroopasse, ning paljud nendest jäävad tagasi saatmata,» ütles Anvelt.

Praegu saadetakse siseministri sõnul tagasi umbkaudu 36 protsenti nendest, kelle peaks tagasi saatma. Anvelti sõnul on väga raske ühtse pagulaspoliitikaga edasi minna, kui pole korda tehtud tagasisaatmispoliitikat.

Siseminister selgitas, et vajalikud õigusaktid on olemas, aga efektiivsus on väga madal. Olukorda peaks parandma Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti (Frontex) uus ning järk-järgult kehtima hakkav mandaat.

Neile, kes on saanud oma varjupaigataotlusele Euroopast negatiivse otsuse, pakutakse võimalust ka vabatahtlikult tagasi oma kodumaale pöörduda. Seda võimalust on küllaltki suur osa migrantidest kasutanud. Kinni makstakse nende lennupiletid, samuti antakse kaasa n-ö stardipakett, et kodumaal uut elu alustada. Rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni (IOM) andmetel pöördus eelmisel aastal vabatahtlikult Euroopast tagasi 81 575 migranti.

Praegu Kesk-Vahemere marsruuti kasutavatest majandusmigrantidest on enamik pärit Aafrika riikidest, näiteks Nigeeriast ja Ghanast, aga märkimisväärne osa migrantidest pärineb ka Lõuna-Aasiast Bangladeshist.

Kui Süüria põgenikud kasutasid rohkem Ida-Vahemere marsruuti või saabusid Kreeka ja Balkani riikide kaudu, siis nüüd rännatakse Anvelti sõnul Liibüa kaudu, kusjuures liibüalasi Euroopa Liitu jõudnud migrantide hulgas põhimõtteliselt ei ole.

Selgelt mõistetakse Liibüa piirivalve arendamise olulisust, millega Itaalia on juba tõsiselt tegelenud. Itaalia on pingutanud, et arendada Liibüa rannakaitse võimekust, koolitades Liibüa piirivalvureid ja tehes investeeringud, samuti on Liibüas avatud oma esindus, mille kaudu arendustegevus käib.

Anvelti sõnul on oluline teha Põhja-Aafrika riikidega koostööd ning kindlustada ka Liibüa maismaapiir, eriti lõunaosa, mida inimsmugeldajad kasutavad inimeste riiki toimetamiseks.

Teise koostöö tegemise võimalusena toob Anvelt välja Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondi, mida seni on suuresti toetanud Euroopa Komisjon. Eesti tegi eelmise nädala alguses otsuse toetada ka omalt poolt fondi täiendava ühe miljoni euroga. Varem on Eesti fondi suunanud 450 000 eurot. Siseministri sõnul sai selline samm väga suure toetuse ja ka paljud teised liikmesriigid mõistsid, et panustamine on vajalik.