Ambrosi: päästelaevade keelustamine Vahemerel ei vähenda Euroopa rändesurvet

- Kas 2015. aasta rändekriis on Itaalias kordumas?

Sisserändajate arv Euroopasse on püsinud viimased kolm aastat suhteliselt samal tasemel. Sel aastal saabub Vahemere keskosa kaudu Euroopasse prognoosi kohaselt kuskil 200 000 inimest, möödunud aastal oli see 180 000.

Euroopa puhul ei saa tegelikult üldse rändekriisist rääkida, sest 200 000 migranti tähendab ühte migranti iga 300 Itaalia elaniku kohta. Kui see aga laiendada Euroopa tasemele, siis ühte migranti iga 2500 elaniku kohta. Samas võrdluseks, Liibanonis on üks migrant iga nelja kohaliku elaniku kohta - see on tõeline kriis.

Peamine probleem on hoopis selles, et teatud ELi liikmesriigid ei jaga vastutust ega ole solidaarsed, et taolise sisserändajate arvuga toime tulla. See on ka põhjus, miks Itaalia on nii suure surve all. Nüüd tegelikult ka Hispaania, seal on samuti saabujate arv tõusnud.

- Nii et IOM nõustub ses osas Euroopa Komisjoniga, et Poolat, Ungarit ja Tšehhit tuleks kvoodipagulaste vastuvõtmisest keeldumise tõttu trahvida?

See on muidugi ELi-sisene otsus, meie asi pole öelda, kas see on õige või mitte, aga IOMi hinnagul peaksid ELi riigid jälgima sellises küsimuses solidaarsuspõhimõtteid. Liidu liikmeks astudes on nad ise selle kohustuse võtnud.

Samas kui vaadata, kui palju jõuab Liibüasse migrante Sahara tagusest Aafrikast, siis need arvud on tuntavalt langenud - kuskil kolmandiku kuni neljandiku võrra vähem kui varasematel aastatel. See on märk sellest, et Nigeris ja teistes Aafrika riikides algatatud meetmed (IOM avas Nigeris Agadezis infobüroo, mis hoiatab migrante Euroopasse smugeldamise ohtude eest - H-H.R.) toimivad.

Hetkel on aga Liibüas hinnanguliselt kuskil 700 000 sisserännanut, mis on juba ise väga korralik number. Kui me suudame võimalikut kiiresti pakkuda hea alternatiivi, kas siis Liibüas või nende kodumaal, siis Euroopasse suunduvate inimeste arv langeb koheselt.

- Üks teie ülesannetest ongi vähendada ELi rahaga Liibüas Euroopasse suundavatele paatidele istuvate migrantide arvu.

Jah, üks eesmärkidest on näiteks parandada humanitaartingimusi Liibüa kinnipidamiskeskustes.

Liibüa seaduste kohaselt tuleb ebaseaduslikult riigis viibivad migrandid panna kinnipidamiskeskustesse. Põhimõhimõtteliselt kõik migrandid aga viibivadki riigis illegaalselt, sest pole ametiasutusi, kes neile vastava dokumendi väljastaks.

Praegu on seal kuskil 8000 inimest ja tingimused on pidevalt halvenud - ülerahvastatus, mehed, naised, pered segamini.

Lisaks on IOMil programm, mis aitab nii kinnipidamiskeskustes kui ka linnades elavatel sisserändajatel vabatahtlikult kodumaale naasta. Vabatahtlike tagasipöördumiste arv on seetõttu ka näitamas tõusutrendi. Sel aastal oleme juba aidanud naasta 5200 inimesel, samas kui 2016. aasta jooksul abistasime 2000 inimest. Me pakume abi transpordi organiseerimisel, aga ka tuge pärast naasmist.

Samas on oluline aru saada, et paljude Liibüasse jõudnud migrantide soov on just seal tööd leida, sest hoolimata sellest, et tegu on riigiga, mis sisuliselt on sõjaolukorras, vajab Liibüa jätkuvalt palju võõrtööjõudu. Seetõttu on ka IOMi algatatud kogukonna projektid nii olulised, sest kui neil inimestel tekib võimalus ennast Liibüas ära elatada, seda vähetõenäolisem on, et nad hakkavad kaaluma Euroopasse tulekut.