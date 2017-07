Toomas Hendrik Ilves kaasati USA-s Kremli mõjutustegevuse vastasesse ühendusse

Ajalehe Washington Post teatel kannab ühendus nime Demokraatia Kaitse Allianss (Alliance for Securing Democracy), kuhu kuuluvad endised kõrged rahvusliku julgeoleku ametnikud nii vabariiklaste kui ka demokraatide leerist.

Ühenduse liikmete seas mainitakse endise USA sisejulgeoleku ministri Michael Chertoffi, CIA eksjuhi Michael Morelli ja NATO Euroopa vägede endise juhataja admiral James Stavridise, aga ka Eesti eelmise riigipea Toomas Hendrik Ilvese nime.

Asjaosaliste eesmärk on koguda ja talletada teavet Venemaa poliitilisest mõjutustegevusest USA-s ja Euroopas, et analüütikutel oleks selle põhjal võimalik kavandada Moskva suhtes vastusamme.

Organisatsiooni tegevjuht Laura Rosenberger ütles ajalehele, et oht demokraatiale on rahvusliku julgeoleku küsimus. «Meil on vaja rohkem ära teha, et teada neid võtteid, mida Venemaa kasutab ning mida teised võivad kasutada tulevikus õõnestamaks demokraatlikke institutsioone.,» sõnas Rosenberger.