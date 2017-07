Euroopa vajab lisaraha

Liikmesmaad panustavad ELi eelarvesse umbes ühe protsendi oma SKTst, mis moodustab kogu eelarvest ligikaudu 80 protsenti. Ülejäänud 20 protsenti teenitakse tollimaksudest ja tehingutest süsinikheidetega.

ELi eelarve on 150 miljardit eurot, mis on kõrvutatuna näiteks USA 3,4 triljoni eurose eelarvega võrdlemisi väike. Samas tõstatub küsimus, kas ELi eelarveperiood ei peaks olema praeguse seitsme aasta asemel hoopiski viis aastat. Sel viisil kattuks see Euroopa Parlamendi ja Komisjoni mandaatidega.

«Peame vähem kulutama või leidma uusi tuluallikaid,» sõnas ELi eelarvevolinik Günther Oettinger EU Observerile.

Oettinger esitas mõned ideed, mis aitaksid täita Brexitist tekkiva puudujäägi. Ühe variandina pakkus ta välja brittidele ELi sisenemisel viieeurose turistimaksu kehtestamise. Eelarvet aitavad täita ka sarnased miljarditesse eurodesse ulatuvad trahvid, nagu mõisteti Google’ile ja Apple’ile. Samas võtab nende summade sissekasseerimine aastaid. Eelarvevoliniku sõnul ei saa seetõttu selle rahaga eelarves arvestada, kirjutatakse EU Observeris.

ELi eelarvevolinik Günther Oettinger. FOTO: Peter Hartenfelser / imago / Scanpix

Liidu rahastuse võiks voliniku hinnangul muuta tingimuslikuks, et seeläbi peatada toetused riikidele, mis keelduvad vastu võtmast põgenikke või ei pea kinni sätestatud seadustest. Brexitiga kaoksid ka tagasimaksed, mida praegu naudivad sellised liikmesmaad nagu Taani ja Rootsi.