Millised on brittide väljavaated pärast Brexitit?

Partnerluslepe võimaldaks brittidel kaubelda EFTA praeguste partneritega juba sõlmitud tingimuste alusel, mis tähendaks, et neil ei tekiks vajadust alustada uusi läbirääkimisi Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) tingimuste järgi.

EFTA loodi 1960. aastal ja sinna kuuluvad Šveits, Norra, Island ja Liechtenstein. Suurbritannial oleks seeläbi ligipääs vabakaubanduslepetele ja seda ilma ELis kehtestatud liikumisvabaduseta, vahendab Guardian. EFTA on sõlminud kaubanduslepped näiteks Pärsia lahe Araabia riikide koostöönõukoguga, kuhu kuuluvad Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan ja Saudi Araabia; samuti Hongkongiga.

Lisaks on EFTA liikmel Šveitsil kaubanduslepe Hiinaga, mis tähendab, et ka brittidel oleks assotsiatsiooni liikmena selle reeglite järgi ligipääs Hiina turule Šveitsiga juba sõlmitud leppe tingimustel. Šveitsi mõttekoja Forausi hinnangul võlub EFTA britte just seetõttu, et sel pole poliitilist agendat ja läbirääkimised toimuvad suhteliselt kiiresti.

Samas on Suurbritannia teel liitu ka mitu taktistust. Brittide taotluse peaksid heaks kiitma kõik EFTA praegused liikmed. Lisaks on kõigil ühenduse koostööpartneritel õigus brittide liikmesusele vastu seista. Sealt edasi oleks brittidel kaks varianti: taotleda täisliikmesust EFTAs või taasühinemine ELi ühisturuga Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) kaudu.

ELi reeglid ei luba liikmesmaadel blokist väljapoole jäävate riikidega eraldiseisvaid kaubandusleppeid sõlmida. Briti rahvusvahelise kaubanduse minister Liam Foxi sõnul ei keela neil aga miski uurida, milline võiks välja näha nende Brexiti-järgne suhe – näiteks Ühendriikidega.

USA ohutusnõuded ja standardid kas või lihale ja piimatoodetele on ELis sätestatust palju madalamad ning see on Independenti teatel pannud britid muretsema, et nende poeletid võivad täituda klooris pestud kanaga ja hormoonidega töödeldud veise- ja sealihaga.

EList pärineb valdav osa Suurbritannia keskkonnakaitse seadustest, lisaks on Brüssel teinud järelevalvet, et neist ka kinni peetaks. Pärast Brexitit selline jõustaja ja järelevalvaja Suurbritannias kaob – Guardian vahendab, et mitte ühelgi võimuorganil ei hakka olema õigust riiki trahvida, kui mõnd keskkonakaitse seadust rikutakse.

Läinud nädalal keeldus Fox sellist muret puudutavatele küsimustele raadios BBC One otseselt vastamast ja sõnas vaid, et Euroopale selga ei pöörata. «Mis puudutab väidet, et USA ei räägi meiega, siis annan teada, et alustame otseseid läbirääkimisi 24. juulil,» sõnas Fox.

Suurbritannia kinnitas veel jaanuaris, et seni, kuniks riik on ELi liige, peetakse eraldiseisvate kaubanduslepete sõlmimise keelureeglist kindlameelselt kinni.