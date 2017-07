Sauli Niinistö: Soome aitab Eestit sõja korral, ja mitte ainult riisi ja kartuliga

President Niinistö vastas kolmapäeval Pori SuomiAreenas ligi tunni vältel kaasmaalaste küsimustele ning muu hulgas päriti temalt, kas Soome läheks appi, kui Eestit peaks tabama rünnak, vahendas Suomenmaa.

«Ei mängi meeleldi sõjamänge, aga kui on vaja… Ma ei näe võimalust, et meil oleks eraldi sõda Eestis või Baltimaades,» vastas Niinistö.

Ta avaldas arvamust, et kui siiski läheb relvade täristamiseks, siis sõditakse mujalgi ning tegemist oleks juba suure konfliktiga. «Kui Venemaa ja NATO sõdivad, siis nad ei tee diili, et sõdime vaid Eestis või Baltimaades. Küll me aitame Eestit,» sõnas president Niinistö.

Soome riigipea ei täpsustanud, milline see abi võiks olla, kuid ütles, et see oleks muudki kui ainult «riis ja kartulid».

Tänavu mais ütles Niinistö intervjuus Ilta-Sanomatele, et avaliku debati puhkemine Soome võimalikust sõjalisest abist Eestile on arusaamatu. Niinistö märkis siis, et ei tasu unustada, et Eesti on NATO liige, aga Soome ei ole. «Kui NATO julgeolekugarantiidest Eestile ei piisa, siis ei oleks ka Soomest palju abi,» ütles Niinistö.