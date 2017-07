Jaapanis poodi kaks mõrvarit

Uudisteagentuur AFP vahendas kohalikku meediat, kelle teatel hukati 1991. aastal neli naist tapnud 61-aastane Masakatsu Nishikawa ning 2011. aastal ühe naise tapnud ja seejärel tükeldanud 34-aastane Koichi Sumida poomise läbi.

Alates 2012. aasta detsembrist on saareriigis hukatud 19 süüdimõistetut. Jaapani kinnipidamisasutustes ootab surmaga lõppeva kohtuotsuse täidesaatmist veel kümneid inimest.

Surmanuhtluse määramine ei tähenda, et otsus kohe ka täide viiakse. Süüalused võivad karistuse täidesaatmist vanglas oodata koguni kümneid aastaid. Inimõiguslased on kritiseerinud, et surmamõistetuid teavitatakse eelseisvast hukkamisest vaid paar tundi varem.

Euroopa Liit, Amnesty International ja teised rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid on palunud Jaapanil surmanuhtlusest loobuda, kuid saareriigi valitsus pole karistusest loobunud. Ka Jaapani ühiskonnas on sellele laialdane toetus.

Maailma juhtivaid tööstusriike ühendava G7 klubi liikmesriikidest on Jaapan ja USA ainsad arenenud tööstusriigid, mis pole surmanuhtlust kaotanud.