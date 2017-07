Läti saadab lapsed kuueaastaselt kooli

Läti haridusministeerium valmistab ette seadusemuudatust, mille järgi tuleks tulevikus 1. klassi minna kuueaastaselt, kirjutab TVnet.

Uus kord peaks jõustuma 1. septembrist 2018. aastast. Sarnase ettepaneku tegi Läti haridusministeerium 2016. aastal, kuid toona ei leidnud see toetust. Kohustusliku koolihariduse kehtestamine alates kuuendast aastast jätab vanematele võimaluse vajadusel taotleda lapsele koolipikendust aasta võrra.

Muudatuse hindamiseks toimus Lätis aastatel 2009 kuni 2011 pilootprojekt. Selle põhijäreldus oli, et integreeritud õppekava vastab kuueaastaste lastele. Läti haridusamet kavatseb testida kuueaastaste õppeprogrammi 80 koolis.

Lõunanaabrite haridusministeeriumi hinnangul räägib varasema kooliea kasuks ka asjaolu, et keskkooli alguses on vanematel õpilastel kadunud motivatsioon õppida, psühholoogiliselt ei sobi tavakooli õppeprotsess neile ning neil on muud prioriteedid.

Haridusministeerium usub, et varasem koolialgus õpetatud pedagoogide käe all mõjub positiivselt lapse arengule, kõrvaldab võimalikud riskid ning kompenseerib puuduliku arengu, kui pere ei suuda seda pakkuda.