Mis on Issanda Vastupanuarmee, kelle aktiviseerumise eest ÜRO hoiatab?

ÜRO humanitaaragentuuri täna avaldatud raportis öeldakse, et LRA võitlejad on muutunud Kongo DV põhjaosas üha aktiivsemaks, röövides seal eelmisel kuul 61 tsiviilisikut.

USA ja Uganda teatasid varem sel aastal, et lõpetasid sõjalised jõupingutused LRA likvideerimiseks ja rühmituse liidri Joseph Kony tabamiseks, keda rahvusvaheline kriminaalkohus (ICC) otsib taga seoses sõjakuritegudega.

Arvatakse, et Kony varjab end Kongo Demokraatliku Vabariigi, Kesk-Aafrika Vabariigi, Sudaani ja Lõuna-Sudaani piirialal.

USA poolt terroriorganisatsiooniks kuulutatud LRA asutati 1987. aastal Põhja-Ugandas, kuid natsionalistlik ja militaar-kristlik organisatsioon on laiendanud oma tegevust ka teistesse Aafrika riikidesse.

UNICEFi andmetel röövis rühmitus aastatel 1986–2005 vähemalt 66 000 last. Pärast 2000. aastat on üle 12 000 LRA liikme ja röövitu rühmitusest lahkunud. LRA tuumik arvatakse olevat kahanenud 120–200 inimeseni, kuid rühmituse veretöö pole lõppenud.

2008. aasta jõulupühade ajal tapsid LRA võitlejad Kongos Faradje linnas katoliku kiriku kontserdi ajal 143 inimest ning korraldasid samal ajal rünnakuid veel riigi neljas piirkonnas, tappes ühtekokku üle 400 inimese. Järgmise aasta augustiks oli LRA tegevuse tagajärjel ümber asustatud juba 320 000 Kongo elanikku.

Sama aasta detsembris pani LRA Dominic Ongweni juhtimise all toime veel jõhkrama veretöö, tappes 321 ja röövides 250 inimest neli päev kestnud rüüsteretke ajal Makombo külasse.

Väiksemas mastaabis rünnakud on jätkunud praktiliselt iga päev, mille tagajärjel on ainult paarisajast liikmest koosnev rühmitus tapnud 2008. ja 2011. aasta vahel Kongos, Lõuna-Sudaanis ja Kesk-Aafrika Vabariigis kokku üle 2300 inimese ning sundinud üle 400 000 elaniku kodust lahkuma.

2012. aasta märtsis teatati Uganda juhitava nelja riigi Aafrika Liidu sõjaväeüksuse loomisest. 5000 võitlejast koosneva rühmituse eesmärk on Kony ja LRA riismed kahjutuks teha, kuid seni ei ole nende tegevust edu saatnud. Oma tegevuse jätkamiseks on liit palunud täiendavat välisabi.