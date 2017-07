Välismaa lühiuudised

Suri Hiina dissident

Eile suri pärast võitlust vähiga 61 aasta vanusena hiinlasest Nobeli rahupreemia laureaat Liu Xiaobo.

Liu vabastati rohkem kui kuu aega tagasi vanglast, kui tal diagnoositi kaugelearenenud maksavähk. Ta paigutati Shenyangi haiglasse.

Tuntud kirjanik mõisteti 2009. aastal 11 aastaks vangi demokraatlikele reformidele kutsunud petitsiooni eest, aasta hiljem pälvis ta Nobeli rahupreemia.

Nobelisti abikaasa Liu Xia on olnud alates 2010. aastast Pekingis koduarestis.

AFP/BNS

Moskva kohus mõistis Nemtsovi tapja vangi

Moskva ringkonna sõjaväekohus määras eile opositsioonipoliitik Boriss Nemtsovi tapmises süüdi mõistetud Zaur Dadajevile 20-aastase vanglakaristuse.

Kohtunik Juri Žitnikovi otsuse järgi kannab Dadajev karistust range režiimiga vanglas. Tšetšeen jääb ilma ka sõjaväe auastmest ja aumärgist.

Ülejäänud neli süüalust, samuti tšetšeenid – Šadid ja Anzor Gubašev, Bemirlan Eskerhanov ja Hamzat Bahhajev – mõisteti süüdi kui tapmisega seotud isikud.

Neile määras kohtunik 11–19-aastase vangistuse.

Kohtu väitel pani viisik mõrva toime 220 000 euro suuruse tasu eest. Süüdimõistetud on Nemtsovi tapmist alati eitanud ja kuigi esialgu tunnistasid kõik ennast süüdi, taganesid mõned neist hiljem sellest väitega, et ülestunnistus pressiti neilt välja piinamise teel.

Interfax/AFP/BNS

Läti tahab lubada kuueaastased kooli

Läti haridusministeerium kavatseb jätkata kavaga võimaldada kuueaastastel kooli alustada.

Ministeerium on valmistanud ette muudatused haridusseaduses, mis näeb ette esimesse klassi astumist kuueaastaselt, kui lapsevanemad seda soovivad.

Muudatused jõustuksid heakskiitmise korral järgmise aasta 1. septembrist.

Ministeeriumi sõnul hakatakse kuueaastaseid õpetama tingimustes, mis vastavad nende vanusele. Samas ei peaks lapsevanemad muretsema suurte muudatuste pärast

BNS

Taiwani parlamendis puhkes kähmlus

Taiwani parlamendis puhkes eile president Tsai Ing-weni partei taristukava arutamise ajal kähmlus.

Kaks seadusandjat vastasleeridest hakkasid vaidluse ajal teineteist kägistama. Teised parlamendisaadikud sekkusid ja lahutasid tülli läinud rahvaesindajad.

Opositsioonipartei Kuomintang on taristukava vastu, väites, et sellest võidavad peamiselt linnad ja maakonnad, mis on lojaalsed Tsai valitsevale Demokraatlikule Progressiparteile (DPP). Kriitikute järgi on projekti eesmärk võita toetust enne järgmise aasta kohalikke valimisi.

Kava hõlmab raudteede, tulvade tõkkerajatiste ja rohelise energia projektide ehitamist.

AFP/BNS

Härg vigastas Hispaanias inimesi

Hispaanias Pamplonas sai eile iga-aastaste San Fermini pidustuste raames toimunud härjajooksus vigastada neli inimest.

Kõik nad viidi haiglasse ja nende vigastuste tõsidust hinnatakse. Arstide sõnul said kaks inimest puskida jalapiirkonda ja kaks said peavigastuse.

AP/BNS

Paapua Uus-Guinead tabas maavärin

Paapua Uus-Guinea lähistel toimus eile tugev maavärin, mille võimsuseks mõõdeti 6,4 magnituudi. Hiidlainehoiatust ei antud.

Maavärina kolle oli hõredalt asustatud Kokopo linnast 110 kilomeetrit kagus Uus-Iirimaa piirkonnas 46 kilomeetri sügavusel, teatas USA geoloogiateenistus.

AFP/BNS