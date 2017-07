KOHALIK VAADE. Ungari valitsus kleepis linnaruumi täis Sorost mõnitavaid plakateid

Foto: Attila Kisbenedek / AFP / Scanpix

Just sellised on mõned näited Viktor Orbáni valitsuse propagandasõjast Ungari päritolu USA riskikapitalisti vastu. Sellise laimukampaania valguses on aga aina enam põhjust oletada, et Orbáni aastaid kestnud ristisõja mõju saab olema põhjapanevam kui arvatud.

Alates möödunud nädalast on pidanud ungarlased harjuma olukorraga, kus linnapilti ilmestavad Sorosi näoga kampaaniaplakatid kõrvuti tekstiga «Ärge laske Sorosil viimasena naerda!».

Valitsuse tellitud plakateid on kleebitud igale poole sisuliselt üle kogu riigi –bussipeatused, maanteede servad, liftide ja hoonete seinad. Seega on olnud põhimõtteliselt võimatu neid mitte märgata.

Pealinnas Budapestis sõitva trammiga number 49 liiklejatel oli aga lausa «au» kõndida üle Sorosi näo, sest ärimehe pildiga laimureklaami oli täis kleebitud ka trammi põrand. Praeguseks on Ungari transpordiamet siiski teatanud, et nad võtavad plakatid maha. Osa kampaaniast on ka telereklaamid, kus meenutatakse vaatajatele, et Sorosi eesmärk on elu Ungaris ära rikkuda, sest on ta ju vastu piiritarade ehitamisele ja kutsub riiki miljoneid põgenikke.

Kui osa ungarlaste sõnul oleks plakateid täis linnad justkui sündmuskohad Orwelli novellist, siis leidub ka neid, keda valituse sõnum kõnetab. Selle seltskonna hinnangul seisab 86-aastane Budapestis sündinud ja holokausti üle elanud Soros ebaseadusliku massimmigratsiooni eest ja tema suurem eesmärk on Ungarit nõrgendada ja killustada. Sama seisukohta jagab ka Ungari peaminister Orbán, kes ise tudeeris Sorosi fondilt saadud stipendiumi toel 1989. aastal neli kuud Oxfordi ülikooli Pembroke'i kolledžis.

Loosunglauset «Ärge laske Sorosil viimasena naerda!» kasutaski esimesena Orbán ise oma juuni lõpus peetud kõnes «Peatame Brüsseli!» Muu hulgas teatas Orbán, et Ungari pooldab algupärast ELi – sellist, nagu liidu asutajad seda näinud olid –, mitte kui Brüsseli kuningriiki, mida peaministeri väitel Soros on rajamas.

Samuti märkis Orbán, et Soros on otseselt seotud Euroopa Komisjoni algatatud Ungari-vastase uurimisega, mis tuleneb valitsuse otsusest keelduda täitmast ELi ümberpaigutamise programmi raames Ungarile määratud põgenikekvooti.

«Me oleme samal poolel Ungari rahvaga ja valitsuse Brüsseli ja Sorosi vastu astutud sammudel on ungalaste tugi,» ütles Orbán Ungari valitsuse ametlikul kodulehel kormany.hu avaldatud kõnetekstis.

Sorosi vastu suunatud plakatid ilmusid Ungari tänavatele vaid mõni päev pärast peaministri sõnavõttu. Pole väga keeruline aru saada, miks just Sorosist on saanud Ungari valitsuse peamine vihaobjekt. Riskikapitalistist ärimees on muutumas aina ebapopulaarsemaks ka mitmes teises Ida-Euroopa riigis, sealhulgas näiteks Serbias ja Makedoonias.

Põhjuseks on nii tema seisukohad rände osas kui ka tema rahastusega mittetulundusühingute tegevus, mida paljud parempoolsed valitsused süüdistavad riigi siseasjadesse sekkumises. Kõige rohkem on aga Sorosiga seonduv kirgi kütnud Ungaris, mis on ka tema sünnikodu.

Lisaks on Ameerika Ühendriikides elav filantroop annetanud miljardeid Ungari forinte hariduse edendamise heaks ja stipendiumiteks ning asutanud Budapestis asuva Kesk-Euroopa Ülikooli, mida ähvardab pärast Ungari haridusseadustes tehtavate muudatuste jõustumist sulgemine. Samuti on Soros rahastanud erinevaid MTÜsid, mis on jäänud nüüd võimude rünnaku alla, sest valitsuse uue nõude järgi peavad nende juhid hakkama igal aastal oma vara deklareerima.