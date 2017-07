Video: Kersti Kaljulaid rääkis NYTile küberhügieenist

Kaljulaid võrdles küberhügieeni kätepesuga. Ta rääkis, et selleks, et ennetada haiguste levikut, pesevad inimesed käsi ning selleks, et nutiseadmed oleksid kaitstud, tuleb teha neis uuendusi.

«Meie inimesed teavad, et uuendused on väga olulised ja seetõttu ei rünnanud Wannacry mitte ühtegi süsteemi Eestis,» ütles ta.

Kaljulaid rõhutas, et tähelepanu peab pöörama sellele, et inimesed oleksid informeeritud ning nendega tuleb küberteemadel rääkida.​

Lisaks rääkis Kaljulaid New York Timesiga Venemaast, NATOst ja Donald Trumpist. Küsimusele, kuidas Kaljulaid näeb, millised on Donald Trumpi kohustused NATO ees, vastas Eesti president, et on kohtunud nii Mike Pence'i, Paul Ryani kui Donald Trumpiga ning et artikkel viit on mainitud. Ta ütles, et usub, et transatlantilised suhted arenevad edasi, sest see on USA-le oluline, et hoida oma positsiooni maailmas.

Kaljulaid ütles, et usaldab NATO võimekust kaitsta oma territoriaalset terviklikkust. Ta tõdes, et Venemaa president Vladimir Putin on NATOt kujutanud kui ohtu ja kordas, et NATO on kaitseorganisatsioon. Kaljulaidi sõnul suhtub Putin NATOsse ja selle käikudesse Euroopa idatiival tõsiselt.

Vaata lähemalt: