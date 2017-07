Trumpi sõnul on ta sobival ajal valmis Putini külla kutsuma

Valge Maja teatel vastas Trump lennukis peetud keskustelu käigus küsimusele, kas ta on valmis Venemaa presidenti külla kutsuma hoolimata vastuoludest seoses Moskva väidetava sekkumisega 2016. aasta presidendivalimiste kampaaniasse.

«Kui selleks on õige aeg. Ma ei arva, et praegu on õige aeg, kuid vastus on jah,» ütles Trump.