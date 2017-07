Ühendriikides tunnistas noormees üles nelja inimese tapmise

Uurimisega kursis olevate allikate andmetel tappis 20-aastane DiNardo neli noormeest, kellele oli enne seda müünud marihuaanat ja põletas nende laibad oma Soleburys asuvas farmis.

Võimuesindajad on tuvastanud ühe 19-aastase nooruki jäänused. Tehakse tööd samast august leitud ülejäänud inimjäänuste tuvastamiseks.

Advokaat Paul Lang kinnitas, et tema klient Cosmo DiNardo "tunnistas üles neli mõrva" ja on valmis kohtus süüd omaks võtma. Langi sõnul tehakse veretööde motiiv teatamaks hiljem. Juristi info kohaselt tunnistas mõrvar tapmised üles, sest prokuratuur lubas, et ei taotle talle surmanuhtluse määramist.

Võimuesindajad on tuvastanud 19-aastase Dean Finocchiaro jäänused. Kadunud noormehed on 22-aastane Mark Strurgis, 21-aastane Tom Meo ja 19-aastane Jimi Tar Patrick. Kõik neli kadusid eelmisel nädalal.

Telekanali CNN andmetel saadi DiNardo kätte, kui ta üritas müüa ühe ohvri autot.