USA hinnangul välisvõitlejad enam Süüriasse ei pürgi

«Välisvõitlejad enam Süüriasse ei pürgi. Ja need, kes juba on Iraagis ja Süürias - me tegutseme tõsiselt selle nimel, et nad sealt enam kunagi ei lahkuks,» ütles McGurk ajakirjanikele.

Äärmusrühmitusega võitlev koalitsioon eesotsas Ühendriikidega teatas juuni keskel, et on asunud koostama võõrvõitlejate andmebaasi, et Iraagist ja Süüriast naasvatel džihadistidel silma peal hoida.

McGurk ütles Iisraeli julgeolekukonverentsil, et andmebaasi abil loodetakse hoida ära viimasel ajal Euroopas aset leidnud juhtumite laadsed rünnakud. Tema sõnul on koalitsioon suutnud takistada võõrvõitlejaid Süürias IS-iga liitumast.

«Me oleme suuresti peatanud võõrvõitlejate voo Türgist Süüriasse; nädalas sadade asemel tuleb neid nüüd äärmisel juhul käputäis kuus,» kinnitas McGurk juba tollal.

USA, Venemaa ja Jordaania jõudsid möödunud reedel kokkuleppele relvarahutsooni loomises Süüria edelaosas Quneitra, Sweida ja Daraa piirkondades, kus jõustus relvarahu 9. juuli keskpäeval.

Iisraeli, Venemaa ja USA esindajad kohtuvad Viinis, et arutada Edela-Süüria olukorda ja leppida kokku üksikasjades, ütles neljapäeval Iisraeli kaitseminister Avigdor Lieberman.

«Me toetame igasuguseid püüdeid rahustada olukorda nii kogu Süürias kui selle edelaosas,» sõnas Lieberman usutluses ajalehele Kommersant.

«Muidugi on üksikasjalikumaks teabeks praegu vara, sest selle järgus napib meil täpseid andmeid ja üksikasju, mis, nagu ma tean, peavad selgeks saama Iisraeli, Venemaa ja USA meeskonna kohtumisel Viinis,» sõnas kaitseminister. «Kui üksikasjad meid rahuldavad, siis me toetame seda algatust,» lisas ta.

Samas märkis ta, et Iisraeli arvates käitub Iraan Süüria asjades destruktiivselt.

«Iraan muudab praegu kogu Süüriat, sh selle lõunaosa, Iisraeli-vastaseks platsdarmiks. Me ei ole valmis seda lubama ega sellega leppima. Seepärast taotleme, et seal ei oleks nende haisugi. See on üks peatingimusi, mille juurde me jääme,» märkis Lieberman.