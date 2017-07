Iraagi rahu võti on sunniitide ja šiiitide suhted

USA hinnangul läheb linna taastamiseks vaja vähemalt miljardit dollarit (umbes 900 miljonit eurot) ja on vähetõenäoline, et madala naftahinna tõttu raskustes olev Iraak sellise raha linna taastamiseks leiaks. Samuti on ebatõenäoline, et sunniitliku vastupanu keskuseks peetava Mosuli taastamine võiks Bagdadi šiiitidest riigiametnikele olla esimese järgu tähtsusega, kirjutab CNN.

«Iraagi valitsus peab tegema midagi sootuks muud, et vältida ISISe edasiarenduse teket. Nad peavad suutma ära leppida sunniitidega ja tekitama neis tunde, et Bagdadis asuv valitsus hoolib neist,» vahendab CNN ISISe-vastast operatsiooni Inherent Resolve juhtiva USA kindralleitnandi Stephen Townsendi sõnu.

Kuigi peaminister kuulutas üheksa kuud kestnud lahingute järel ISISe linnast välja tõrjutuks, tegutsesid vanalinnas veel selle nädala alguses terrorirühmituse snaiprid, kes võtsid sihikule tänaval liikunud inimesed.

Loomulikult ei tähenda Mosulis võidu väljakuulutamine ISISe täielikku lõppu, sest rühmitus jätkab tegutsemist varjatult ja tõenäoliselt üritatakse Lääne-Iraagi ja Ida-Süüria kõrbes uuesti koonduda. Samuti on ISISe varjatud üksused korraldanud rünnakuid turvaliseks nimetatud Mosuli linnaosades. Mosuli vanalinn ootab puhastamist isevalmistatud lõhkekehadest (IED) ja põgenevate terroristide üles seatud lõksudest.

Endiselt ei ole teada kolm aastat tagasi Mosulis kalifaadi välja kuulutanud ISISe liidri Abu Bakr al-Baghdadi saatus. Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus (SOHR) on kuulutanud al-Baghdadi surnuks, sama on varem kinnitanud Venemaa. Kurdide, Iraagi ja USA võimud ei ole veel valmis väidet kinnitama, samuti pole al-Baghdadi kohta midagi teatanud ISISe teabekanal Amaq.