Navalnõi: Vene võimud luuravad mu laste järel

41-aastane juristiharidusega Navalnõi, kes on kokku kutsunud viimaste aastate suurimad Kremlivastased meeleavaldused, märkis, et oodata on veelgi massiivsemaid protestikogunemisi.

«Üldplaanis olen positiivselt meelestatud,» ütles Navalnõi. «Mul on 125 000 vabatahtlikku, inimesed avaldavad meelt, neid peetakse kinni, kampaaniakirjandus korjatakse ära. (Aga) ma näen, et inimesed toetavad meid.»

Viimased 17 aastat Vene poliitikamaastikul domineerinud Putin on jätkuvalt arvamusküsitluste kohaselt väga populaarne, aga hetkel pole praegune riigipea veel kinnitanud, kas ka neljandaks ametiajaks kandideerib. Tõenäoliselt see aga nii läheb.

«Ma kuulen pidevalt, kuidas on võimatu midagi muuta ja küsimus on 86 protsendis (Putini toetus). Mina seda 86 protsenti ei näe,» lausus Navalnõi, istudes oma Moskva äärelinnas asuvas kontoris.

«Autoritaarses riigis pole selline number oluline. Kui tuleb valimiskampaania ja inimesed näevad, et alternatiiv on olemas, siis see 86 protsenti kukub koheselt kokku.»

Ka varasemate opositsioonijuhid on maadelnud küsimusega, kuidas oma sõnum ja seisukohad inimestele kuuldavaks teha, sest meediamaastik ja riiklik televisioon on suures osas Kremli käpa all ning rivaale kas ignoreeritakse või halvustatakse. Eriti mängib see rolli Moskvast ja Peterburist kaugele jäävates piirkondades.

Viimaste kuude jooksul on ta valitsusevastaste meeleavalduste organiseerimise eest kaks korda vangis istunud, talle visati näkku britjantrohelist ning tema Moskvas asuvas valimismiste peakontoris viidi läbi politseireid. Lisaks on meeleavaldustel ja kampaaniaüritustel arreteeritud sadu tema toetajaid.

«Kui mitu korda saab karta? See on Kremlini strateegia, et me oma tegutsemise lõpetaks. Putini kõrge toetus tuleneb vaid sellest, et keegi teine poliitikaga ei tegele.»

Navalnõi paljastused kõrgete valitsusametnike pillavast elustiilist on aga võimud välja vihastanud ning mehe sõnul on nüüd löögi alla sattunud ka ta enda pere.

Navalnõil on nimelt 9-aastane poeg ja 15-aastane tütar.

«Julgeolekuteenistused jälitavad meid,» sõnas opositsiooniaktivist. «Nad jälitavad minu lapsi, mu abikaasat ja mind. Pidevalt sõidavad siit autod mööda. Ma isegi ei pööra sellele enam tähelepanu, aga Julia (Navalnõi abikaasa) on sellest väga häiritud.»

Samas kinnitas Navalnõi, et arvab siiski, et võimud lasevad tal presidendivalimistel kandideerida.

«Ma ei kahtle, et osalen valimistel ja et me saavutame oma eesmärgi,» ütles ta.