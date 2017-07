Moskva ähvardab USA-d rajatised sulgeda ja diplomaadid välja saata

USA eelmise presidendi Barack Obama valitsus saatis eelmise aasta detsembris riigist välja 35 Vene diplomaati ja sulges kaks Vene riigile kuuluvat kinnisvara - ühe New Yorgis Long Islandil ja teise Marylandis.

Otsuse väljakuulutamisel ütles Obama põhjenduseks, et Venemaa sooritas USA vastu küberoperatsioone ning agressiivselt ahistas USA ametnikke.

Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles täna, et Moskva peab astuma vastusamme, kui olukord ei lahene.

Zahharova sõnul sõltub Moskva otsus kohtumisest, mis toimub 17. juulil ning milles osalevad Vene asevälisminister Sergei Rjabkov ja USA välisministeeriumi tippametnik Thomas Shannon.

USA praegune president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin arutasid kahe rajatise taasavamist, kuid leppele ei jõudnud.

Putini nõunikud soovitasid tal detsembris vastumeetmena saata välja USA diplomaate, kuid seda ei tehtud.

Vene riigipea pressiesindajalt Dmitri Peskovilt küsiti täna, kas Kremli kavatsused on muutunud.

«Riigipea, kes määrab välispoliitilised suunad, ei ole esialgu mingeid otsuseid langetanud,» ütles Peskov.

«Samas oleme mitu korda rõhutanud, et olukord diplomaatide ja omandiga on endiselt vastuvõetamatu, sest antud juhul on Venemaa kannatus loomulikult väga tõsiselt proovile pandud,» lisas pressisekretär.

«Vene diplomaatilise omandi tagastamine ei saa ega tohiks olla seotud mis tahes tingimustega. See on kategooriliselt vastuolus rahvusvahelise õigusega,» ütles Peskov.