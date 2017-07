Mattis: USA eeldab, et ISISe liider on elus

Süüria konflikti pikalt vaadelnud vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas teisipäeval, et kuulis Süürias Deir Ezzori provintsis tegutsevatelt ISISe liidritelt, et Baghdadi on surnud. ISIS pole teadet ametlikult ei kinnitanud ega ümber lükanud.

«Kui me teaksime, siis ma ütleksin teile. Praegu ei saa ma seda ei kinnitada ega ümber lükata,» lausus Mattis.

«Meie eeldame, et ta on elus, kuni tõestatakse vastupidist. Praegu ma ei saa vastupidist tõestada,» lisas ta.