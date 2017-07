Minister: Minsk on vastu NATO üksuste viimisele Baltimaadesse, Poola

«See uute sõjaliste üksuste eelpaigutamine ei edenda stabiilsust ega julgeolekut siin regioonis. Seetõttu oleme kategooriliselt vastu NATO väekontingendi eelpaigutamisele Baltimaadesse ja Poola,» ütles Vladimir Makei.

«See kohustab teist osapoolt astuma vastusamme ning käivitab võidurelvastumise nagu külma sõja ajal,» lisas minister.

Mis puudutab Venemaa sõjabaasi võimalikku loomist Valgevene territooriumile, siis «uue sõjabaasi rajamisel Valgevenesse pole mitte mingit mõtet, sest kaasaegsed relvad lubavad Venemaal vastata oma territooriumilt sama kiiresti», ütles minister.

«Me ei tahaks olla uus ärritav faktor meie regioonis,» lisas ta.

Minister kommenteeris ka eelseisvat Vene-Valgevene ühisõppust Zapad 2017.

«See on iga kahe aasta tagant toimuv kavandatud õppus. Me peame ootama nende lõpu, et kõik saaksid näha esitatud süüdistuste absurdsust,» lausus Makei.

«Meie naaberriigid ei peaks muretsema. Valgevene territoorium ei saa kunagi olema sõja ega sõjalise ohu allikas. Õppus saab olema läbipaistev. Me kutsume kohale vaatlejad naaberriikidest ning Euroopa Julgeoleku- ja Koostöö Organisatsioonist ning akrediteeritud saatkondadest,» lisas ta.