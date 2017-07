Ühendriikides astus kohtu ette 11-aastase naabritüdruku tapnud nooruk

Abbiegail Smithi laip leiti teisipäeval tema kodu lähedalt Keansburgist, mis asub New Jersey osariigis. Monmouthi maakonnaprokuratuuri informatsiooni kohaselt elas mõrtsukas sama kortermaja ülemisel korrusel.

"Sa tapsid mu tütre! Mu ainsa lapse! Ma loodan, et mädaned vanglas!" karjus ohvri ema, kui Erazo käeraudades kohtusse toodi.

Prokurör Christopher Gramiccioni sõnul võeti Erazo kinni neljapäeva pärastlõunal tema korteris ja ta ei osutanud vastupanu. Gramiccion täpsustas kohtuistungil ühtlasi, et laps pussitati surnuks.

"See on ülimalt traagiline päev, kui me kaotasime 11-aastase viienda klassi tüdruku, keda armastati Keansburgi kogukonnas," tõdes prokurör.

Esialgu pole veretöö motiivi avaldatud.