Kuuba president hoiatas tagasilöökide eest suhetes Ühendriikidega

"Mõned praeguse presidendi avaldused võivad tähendada tagasilööki kahepoolsetele suhetele," tõdes Castro riiklikus telekanalis kõneledes.

USA president teatas juunis osalisest taganemisest oma eelkäija Barack Obama lähenemispoliitikast Kuuba suhtes. Trump teavitas otsusest karmistada USA kodanike Kuubale reisimist puudutavaid reegleid, keelustada finantstehingud Kuuba turismikonglomeraadiga GAESA ning jõustada senisest rangemalt kehtivaid seadusi, mida Obama ajal leevendati.

Kuuba valitsus kritiseeris uusi piiranguid läbikäimisele Havannaga, ent kinnitas tahet pidada Washingtoniga "lugupidavat dialoogi". Castro valitsuse hinnangul oli Trumpi kõne "täis avaliku vastasseisu aegu meenutavat vaenulikku retoorikat" ja tähistab "tagasipöördumist mineviku sunnimeetodite juurde".

Havanna hinnangul "on viimased kaks aastat näidanud, et kaks riiki on võimelised koostööd tegema ja tsiviliseeritud viisil koos eksisteerima".

Venemaa välisministeerium märkis seepeale, et USA administratsiooni uus Kuuba-poliitika taastab külma sõja aegse retoorika ja Washington peaks selles valdkonnas võtma kuulda rahvusvahelise üldsuse häält.

"President Donald Trumpi uus Kuuba-poliitika naaseb juba peaaegu unustatud külma sõja aegse retoorika juurde," märkis välisministeerium, kinnitades "solidaarsust Kuubaga" ja rõhutades, et "ülbus suhetes Havannaga ei kanna vilja".

Euroopa Parlament kiitis eelmisel nädalal ülekaaluka häälteenamusega heaks esimese Euroopa Liidu ja Kuuba koostööleppe. Leppe poolt hääletas 567 ja vastu 67 saadikut. Erapooletuks jäi 31.

Poliitilise dialoogi ja koostöö leppe (PDCA) läbirääkimisi alustati 2014. aasta aprillis ning EL-i välispoliitika juht Federica Mogherini allkirjastas selle 2016. aasta detsembris. Dokument vajas jõustumiseks europarlamendi heakskiitu. Esialgu jõustuvad leppe need osad, mis puudutavad ainult EL-i võimutäiust. Järgnevalt peavad leppe ratifitseerima EL-i liikmesriikide parlamendid.

Europarlament allkirjastas ametliku avalduse kohaselt leppe, et suurendada kahepoolset kaubandust, edendada dialoogi ja majanduskoostööd ning luua viis ühiselt maailmas tegutsemiseks. Dokumendis nähakse Euroopa vastusammu Trumpi Kuuba-poliitikale.

Kuigi europarlamendi saadikud Kuubale kehtivat USA embargot otse ei maininud, öeldi parlamendi pressiteates, et saadikud on vastu "seadustele ja meetmetele, millel on eksterritoriaalne mõju", sest need on "kahjulikud Kuuba elanikkonnale". EL-Kuuba lepe peaks panustama Kuuba kodanike elamistingimuste ja sotsiaalsete õiguste parendamisse, lisati teadaandes.

Obama ja Castro teatasid 2014. aasta detsembris kokkuleppest üle 50 aasta vaenujalal olnud riikide suhete normaliseerimiseks. Selle tulemusena taastasid USA ja Kuuba diplomaatilised suhted, taasavasid järgmisel aastal kahe riigi pealinnades saatkonnad ning asusid taastama kaubandussuhteid.

Alates 1960. aastast Kuuba suhtes kehtiv USA kaubandusembargo on endiselt jõus, sest vabariiklaste kontrolli all olev kongress keeldus seda Obama ametiajal tühistamast.