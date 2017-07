Vaatleja: Põhja-Koreal on arvatust rohkem plutooniumi

Johns Hopkinsi ülikooliga seotud maineka portaali 38 North sõnul näitavad Yongbyoni kompleksi termopildid, et Pyongyang on eelmise aasta septembrist selle aasta juunini vähemalt kahel korral kasutatud kütusevardaid ümber töödelnud. «Raadiokeemialaboratoorium on vaheaegadega töötanud ja nähtavasti on olnud vähemalt kaks teatamata ümbertöötlemiskampaaniat teadmata koguse plutooniumi tootmiseks, mis suurendaks veelgi Põhja-Korea tuumarelvavarusid,» ütles 38 North.

Põhja-Korea deaktiveeris Yongbyoni reaktori 2007. aastal rahvusvahelise kokkuleppe alusel, kuid hakkas 2013. aastal seda uuesti tööle panema.

Põhja-Korea on teinud alates 2006. aastast viis maa-alust tuumakatsetust ja eelmisel nädalal katsetas ta esimest korda edukalt mandritevahelist ballistilist raketti.