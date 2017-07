Blair: EL oleks vastutulekuna valmis immigratsioonireegleid karmistama

Endine Briti peaminister Tony Blair. Foto: TOBY MELVILLE/REUTERS/Scanpix

ELis kehtiva liikumisvabaduse tõttu enam kui kümne aastaga Suurbritanniasse rännanud migrantide hulk oli üheks põhjuseks, miks britid otsustasid eelmisel suvel referendumil EList lahkumise kasuks.

David Cameron püüdis peaministrina ELi immigratsioonipoliitikat reformida, kuid teiste liikmesriikide liidrit ei läinud temaga kaasa.

Blair on aga veendunud, et Emmanuel Macroni Prantsuse presidendiks saamisega on ELi dünaamika muutunud.

«Oleks mõistlik, kui variantide ratsionaalne kaalumine sisaldaks Suurbritannia jaoks ka võimalust pidada läbirääkimisi Euroopasse jäämise üle, eeldusel et too on valmis end reformima ja meile poolele teele vastu tulema,» kirjutab Blair mõttekoja Institute for Global Change artiklis.

Ekspeaministri nägemuses liitub eurotsoon majanduskaalutlustel tihedamini ühte ning ELis tekib sise- ja välisring. «Euroopa on reformilainel,» märkis Blair. «Euroopa liidrid, kellega mina olen rääkinud, on valmis kaaluma muudatusi, et Suurbritanniale vastu tulla, muu hulgas ka liikumisvabaduses. Paraku on see võimalus välistatud.»