USA valitsus taotleb ülemkohtult sissesõidukeelu erandite kitsendamist

Ülemkohus lubas valitsusel 30. juunil osaliselt jõustada sissesõidukeelu, mis kehtestati 90 päevaks Iraani, Liibüa, Süüria, Somaalia, Sudaani ja Jeemeni kodanikele ja 120 päevaks kõikidele põgenikele.

USA presidendi Donald Trumpi kehtestatud reisikeelu vastased meeleavaldajad. Foto: Michael Nigro/Pacific Pre/SIPA/Scanpix

Kohus otsustas, et ametnikud väljastavad viisa põgeniku pereliikmele või kuue riigi kodanikule vaid siis, kui tulijal on lähedane suhe mõne USAs paikneva organisatsiooni või USAs elava isikuga. Valitsus järeldas kohtu otsusest, et ametnikud saavad väljastada viisa ainult USAs viibiva isiku abikaasale, alaealisele või täiskasvanud lapsele, väimehele, miniale, vennale või õele. Hiljem lisati nimekirja ka kihlatu.

Neljapäeval otsustas Hawaii föderaalkohtunik Derrick Watson, et valitsuse tõlgendus on liiga kitsas. Kohtunik laiendas erandi ka USAs viibiva põgeniku või kõnealuse kuue riigi kodaniku vanavanemale, lapselapsele, abikaasa vennale või õele, tädile, onule, nõole, venna- või õetütrele ning venna- või õepojale.

Eile esitas justiitsministeerium ülemkohtule kiirkorras apellatsiooni, et see tühistaks Hawaii kohtuniku otsuse.

Ministeeriumi hinnangul Watsoni tõlgendus tühjendab ülemkohtu otsuse sisust, sest see hõlmab lisaks lähedastele pereliikmetele peaaegu kõiki pereliikmeid.

«Kõikide nende suhete pidamine lähedaseks perekondlikuks suhteks jätab sõna lähedane välja ülemkohtu otsusest,» teatas ministeerium. USA valitsus läks varem ülemkohtule esitatud eduka apellatsiooniga mööda San Franciscos asuvast apellatsioonikohtust, mis oli keelanud sissesõidukeeldu üldse rakendada.

Hawaii kohtuniku otsus võib aidata üle 24 000 põgenikku, kes on edukalt läbinud USA taustakontrolli, kuid kes ei saa põgenikele kehtestatud sissesõidukeelu tõttu USAsse siseneda, ütles Rahvusvahelise pagulasabiprojekti juht Becca Heller.