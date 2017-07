Lekkinud memo: Prantsusmaa püüab Brexiti abil London Cityt nõrgestada

Jeremy Browne Foto: David Jones/PA Wire/PA Images/Scanpix

Prantslaste varjatud eesmärk on nõrgendada Suurbritanniat ja degradeerida Londoni City, ütleb endine minister Jeremy Browne memos. Lekkinud raport, mille avaldas tabloid Mail on Sunday, on Browne'i juuli alguse Prantsuse-visiidi kokkuvõte ministritele.

«Kohtumine Prantsuse keskpangaga oli halvim, mis mul kusagil ELis on olnud. Nad pooldavad kõige kõvemat Brexitit. Nad tahavad lahkulöömist,» ütles Browne. Ta tunnistas, et halva politseiniku roll võib olla Prantsusmaale Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise läbirääkimistel poliitiliselt kasulik olla. Kõnelusi alustati juunis ja need jätkuvad esmaspäeval Brüsselis.

«Aga me peame sellest hoolimata hoidma silmad lahti, sest Prantsusmaa näeb Suurbritannias ja Londoni Citys vastaseid, mitte partnereid,» lisas Browne. «Seesugune lähenemine ei ole omane üksikutele ametnikele, vaid see on kogu Prantsusmaa kollektiivne püüdlus, millele on andnud hoogu ja enesekindlust Emmanuel Macroni presidendiks valimine.»

Mail on Sunday pani artiklile pealkirjaks «Macroni Brexiti-sabotöörid» ja Browne väidab selles, et iga riik püüab ära kasutada Brexitiga tekkivaid võimalusi, kuid Prantsusmaa läheb kaugemale.Browne'i sõnul näib Pariis olevat Londoni City kaotusega rahul isegi siis, kui sellest ei võida tema, vaid keegi teine. Tema võistlejateks finantstöökohade pärast on Dublin, Frankfurt ja teised Euroopa finantskeskused.