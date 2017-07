Londoni jõukudesse kuuluvate noorte uueks kombeks on «ohutu pussitamine»

Pussitama on hakatud n-ö vähem ohtlikesse kehapiirkondadesse, kuhu löödud haavad ei põhjusta üldjuhul ohvri surma. Noortega tegeleva heategevusorganisatsiooni Ben Kinsella Trust eestvedaja Patrick Greeni sõnul on sellised rünnakud Londonis sagedasemaks muutunud.

Londoni politseil on käsil operatsioon, mille eesmärk on tänavatelt ebaseaduslikud relvad eemaldada. Korraldatud reidide käigus konfiskeeritakse külm- ja tulirelvasid ning samuti on sihikule võetud paljud politsei jaoks tuttavad noored, kelle kohta on olemas kindel informatsioon selle kohta, et nad kannavad endaga nuga kaasas.

Green on öelnud, et Ben Kinsella Trust tegeleb igapäevaselt selgitustööga noorte hulgas, et nad saaksid aru sellest, et igasugune noahaav võib tekitada püsivaid kahjustusi.

King's College'i haigla erakorralise meditsiini osakonna juht Duncan Bew avaldas samuti sügavat muret noorte pärast ja ütles, et viimasel ajal satub oluliselt rohkem inimesi haiglasse noahaavade pärast kui näiteks pimesoolepõletikuga.

«Ohutute pussitamiste» toimumist kinnitas ka Põhja-Londoni elanik Michelle McPhillips, kelle 28-aastane poeg Jonathan McPhillips mõrvati selle aasta alguses Islingtoni linnajaos.

«Ma teen politseinike tööd, jagan noortele lendlehti. Meie üritust ei toetata siin ja kõik tuleb ise ära teha. Tegutsen Marquessi piirkonnas, kus mõni kuu tagasi toimus ööpäeva jooksul kolm pussitamist,» lausus Michelle McPhillips Evening Standardile.

Londoni politsei on igapäevaste noakandjatena identifitseerinud 750 noort, kellest mõned on vaid 13-aastased.