Lõuna-Korea pakkus Põhja-Koreale võimaluse läbirääkimisteks

Kui läbirääkimised saavad toimuma, siis oleks tegu viimase kahe aasta jooksul esimese kõrgetasemelise kohtumisega. Ühe Lõuna-Korea riigiametniku sõnul peaksid kõnelused keskenduma «kõigi vaenulike ja sõjalist pinget tekitavate tegevuste» lõpetamisele.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in on andnud märku, et sooviks saavutada lähedasemat suhtlust naaberriigiga, aga Põhja-Korea ei ole veel ettepanekule vastanud.

Hiljuti Berliinis peetud kõnes ütles president Moon Jae-in, et dialoog Põhja-Koreaga on vajalikum kui kunagi varem ning kutsus naabreid üles rahulepingu sõlmimisele. Tema sõnul on dialoog hädavajalik, et Põhja-Korea tuumaprogramm lõpetada.

Põhja-Korea hiljutised raketikatsetused on rikkunud ÜRO resolutsioone ning olnud ohumärgiks USAle ja Põhja-Korea naabritele.

Lõuna-Korea asekaitseminister Suh Choo-suk ütles meediale, et läbirääkimised võiksid toimuda kahe riigi vahel asuvas demilitariseeritud tsoonis, kus on ka varasemalt kohtutud. Ta pakkus välja, et kõnelused võiksid alguse saada 21. juulil.

Rahvusvaheline Punane Rist ja Lõuna-Korea valitsus on soovinud korraldada ka eraldi kohtumist, kus arutataks 1953. aastal lõppenud Korea sõja käigus lahutatud perekondade võimalusi omavaheliseks kohtumiseks, kirjutab BBC.