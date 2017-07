Galerii: Tuhanded valitsusvastased kogunesid Poola parlamendi ette

Lõppeval nädala heaks kiidetud seadused on pälvinud hukkamõistu nii Euroopa Liidu poliitikute kui Poola opositsiooni poolt. Nende sõnul rikuvad need kohtusüsteemi sõltumatust ja õigusriigi põhimõtteid.

Loosungi all: «Kohtute kaitseks» toimunud protestid olid viimased valitsusvastaste massimeeleavalduste reas, mis on iseloomustanud populistliku erakonna Seadus ja Õiglus (PiS) 20 võimukuud. Nende peamine teema on olnud kaitsta demokraatiat parlamendi mõlemat koda kontrolliva partei ainuvõimu eest.

Killustunud ja nõrk opositsioon ei ole valitsusele kujutanud seni muud ohtu, kui et osalenud meeleavaldustel.

«Me kaitseme demokraatiat,» skandeeris häälekas rahvahulk Varssavis, hoides käes loosungeid ja plakateid valitsusparteid juhtiva Poola mõjukaima poliitiku Jarosław Kaczyński vastu, keda nad nimetasid diktaatoriks.

«Meie kodanikud, kaitseme õigusriiki, me oleme seaduse poolel,» lausus üks protestiliikumise liidritest Władysław Frasyniuk, kes aktiivselt võitles demokraatia nimel ka 1980. aastatel.

Grzegorz Schetyna. FOTO: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Scanpix

Peamise opositsioonipartei liider ja endine välisminister Grzegorz Schetyna hoiatas, et võimupartei võib kasutada uusi seadusi valimistulemustega manipuleerimiseks.

Uued seadused annavad parlamendile võimu kohtunikke valiva organi üle, samuti saaks valminud seaduseelnõu kohaselt justiitsminister õiguse ülemkohtu kohtunikke ametisse määrata ja vallandada. Ülemkohtu ülesannete seas on muu hulgas ka valimiste kehtivuse kinnitamine.

Juristiharidusega Kaczyński sõnul pärineb Poola kohtusüsteem kommunismiajast ja vajab radikaalseid muutusi.