Video: Trumpi advokaat kaitses presidendi poja kohtumist Vene juristiga

Donald Trump noorema soov kohtuda Vene juristi Natalja Vesselnitskajaga ootuses saada demokraatide kandidaati Hillary Clintoni kahjustavat teavet on tekitanud uusi küsimusi võimalikust kokkumängust Trumpi kampaaniameeskonna ja Venemaa vahel. Vesselnitskajal on väidetavalt sidemeid Kremliga.

Presidendi advokaat Jay Sekulow kaitses Trumpi ja tema poega, esinedes eile viies telekanalis. Ta ütles korduvalt, et kohtumistes ei olnud midagi seadusvastast.

Lisaks Trump nooremale osalesid 2016. aasta juunis aset leidnud kohtumisel Trumpi väimees Jared Kushner ja presidendi valimiskampaania juht Paul Manafort.

Trumpi poeg avaldas teisipäeval e-kirjavahetuse, milles ta arutab võimalusi saada Clintonit kahjustavat infot.

USA president kiitis teisipäeval oma poja läbipaistvat tegutsemist kirjavahetuse avaldamisel ning lisas eile, et meedia peaks Trump noorema asemel Hillary Clintonit sarjama.

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media?