Kolm USA intruktorit surnuks tulistanud Jordaania sõdur saadeti eluks ajaks vangi

39-aastane Maarik Al-Tawaiha ei tunnistanud end süüdi, väites, et avas instruktorite pihta lennuväebaasi väravas tule, kuna kartis, et baasi rünnatakse.

Kolm USA armee rohelist baretti tapeti mullu 4. novembril, kui nende konvoi ootas baasi värava juures.

Algul väitis Jordaania, et tulistamise põhjustasid ameeriklased, kes ei täitnud sisenemisreegleid, hiljem väitest loobuti.

Jordaania on USA liitlane ning ISISe vastase koalitsiooni liige. Hetkel paikneb riigis ligikaudu 2200 USA sõjaväelast, sest just Jordaanias on ameeriklastest instruktorite käe all saanud väljaõppe nii Süüria opositsioonivõitlejad ja Palestiina julgeolekujõud kui ka kümned tuhanded Iraagi, Jeemeni ja Liibüa vägede esindajad.

2015. aastal teatas USA, et tõstab abi Jordaaniale 2017. aastaks 1 miljardi euroni (872.7 miljonit eurot).