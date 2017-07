Saksamaal ilmus relvastatud mees kooli

Politsei teatas pärast vahejuhtumit, et oli kahtlusaluse linnas kinni võtnud, kuid edastas hiljem, et tegemist oli vale mehega ning kahtlusalune on endiselt vabaduses.

Esslingeni Friedrich Eberti kooli õpilased pidid jääma klassidesse, kuni politsei kõik ruumid läbi otsis.

Politseil puudub esialgu info mehe isiku ja selle kohta, mida ta relvaga teha kavatses.